「ハングオーバー」シリーズは、バチェラーパーティーで羽目を外して記憶をなくしたダメな大人たちが、わずかなヒントを元に記憶を取り戻しながら、何が起こったかを探り行方不明になった友人を探していく酔っ払い青春コメディ映画。ブラッドリー・クーパー、エド・ヘルムズ、ザック・ガリフィアナキスといった人気俳優たちが、ラスベガスやタイのバンコクを舞台に、とんでもない状況に陥った男たちを演じ、大笑いさせてくれる人気シリーズです。

本記事では、この「ハングオーバー」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

映画「ハングオーバー」シリーズを見る順番

「ハングオーバー」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「ハングオーバー」シリーズの公開順

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(2009) 『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』(2011) 『ハングオーバー!!! 最後の反省会』(2013)

「ハングオーバー」シリーズの公開順は上記のようになっています。

「ハングオーバー」シリーズの時系列順

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(2009) 『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』(2011) 『ハングオーバー!!! 最後の反省会』(2013)

「ハングオーバー」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「ハングオーバー」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、映画「ハングオーバー」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(2009) 『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』(2011) 『ハングオーバー!!! 最後の反省会』(2013)

「ハングオーバー」シリーズは、酔っ払って記憶をなくしとんでもない状況に陥った悪友たちが、少しずつ記憶を取り戻しながら問題を解決していく物語です。

第1作では、結婚するダグのバチェラーパーティーのためにラスベガスを訪れたフィル、スチュ、アランの3人が記憶をなくします。第2作では、スチュのバチェラーパーティーでタイを訪ねたフィル、スチュ、アランがバンコクで記憶をなくします。そして第3作では、第1作で出会ってアランと親友になったチャウを探すため、フィル、スチュ、アランの3人が再びラスベガスに足を踏み入れることになります。

常にトラブルに巻き込まれるフィル、スチュ、アランの3人。そして悪友の中でも一人ちゃんとしているダグ、彼らをトラブルに巻き込むチャウ、黒い方のダグなど、登場人物の関係性の変化なども楽しめるので、「ハングオーバー」シリーズは、公開順で見るとよいでしょう。

「ハングオーバー」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「ハングオーバー」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』

あらすじ

友人・ダグのバチェラーパーティーでラスベガスを訪れたフィルとスチュ。ダグの義理の弟となるアランも加わり羽目を外す。翌朝彼らがひどい二日酔いで目を覚ますと、部屋には赤ん坊がおり、さらにバスルームにはトラがいた。なぜかスチュは前歯を抜かれ、ダグは行方不明、フィルにもスチュにもアランにも記憶がなく……。彼らは記憶をたどりながら、明日に結婚式を控えたダグを探す。

出演/ブラッドリー・クーパー、エド・ヘルムズ、ザック・ガリフィアナキス、ヘザー・グレアム、ジャスティン・バーサ、マイク・タイソン

監督/トッド・フィリップス

公開年/2009年

『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』

あらすじ

スチュの結婚式のため、悪友のフィル、ダグ、アランたちはタイにわたる。スチュはバチェラー・パーティーは控えめにするつもりだった。しかし、スチュ、フィル、アランが目を覚ますとそこはバンコクのホテルの一室で、スチュの顔にはタトゥーが入れられていて、アランは丸坊主に……。しかも、アランが呼んだという麻薬売人のチョウはオーバードーズで死んでしまう。一緒にいたはずの新婦の弟も行方不明で、彼らは途方にくれるのだが……。

出演/ブラッドリー・クーパー、エド・ヘルムズ、ザック・ガリフィアナキス、ジャスティン・バーサ、ケン・チョン、ポール・ジアマッティ

監督/トッド・フィリップス

公開年/2011年

『ハングオーバー!!! 最後の反省会』

あらすじ

これまでの騒動でアランとメル友になった中国系の麻薬売人・チャウが、刑務所から脱獄。チャウに金塊を盗まれたギャングのマーシャルは、チャウと交流のあるアランと、彼と一緒にいたフィル、スチュ、ダグを拉致。ダグを人質とし、フィル、スチュ、アランにチャウを探し、金塊を取り返すように命じる。チャウを探す3人は、メキシコのティファナ、そしてラスベガスを訪れることに……。

出演/ブラッドリー・クーパー、エド・ヘルムズ、ザック・ガリフィアナキス、ジョン・グッドマン、メリッサ・マッカーシー、マイク・エップス

監督/トッド・フィリップス

公開年/2013年

「ハングオーバー」シリーズの魅力・見どころ

この「ハングオーバー」シリーズは、酔って記憶をなくした男たちが、昨晩何が起きたか、記憶を探りながら解き明かしていくコメディです。酔っ払って何をしたのか、なぜこんな状況になっているのか、行方不明の友人はどこに行ったのか……。一見、分別を持っているはずの大人たちが、とんでもないことをして記憶をなくすという点に、ダメな大人たちのコメディ映画としてのおもしろみがあります。

さらに、キャラクターのバランスも絶妙です。社会不適合ぎみの爆弾キャラが騒動を巻き起こし、しっかりとしたリーダー、神経質な巻き込まれキャラがひどい目にあうという、ある種のブロマンスコメディとなっています。

また、見逃せないのがエンドクレジットです。エンドクレジットでは、記憶をなくした彼らが何をやっていたのかが明らかになります。ストリップでおおはしゃぎする様子、ノリノリで歯を抜く様子、指を切り落とす様子などが写真という形で明かされ、呆れるとともに思わず笑ってしまいます。

酔っ払ってダメなことばかりをしてしまったダメな大人たちに共感しながら、彼らの友情や青春模様にほろっとしたり大笑いできたりする、大人ならではのコメディ映画と言えるでしょう。

「ハングオーバー」シリーズが配信されている動画配信サービス

「ハングオーバー」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年3月時点で「ハングオーバー」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』

『ハングオーバー!!! 最後の反省会』

Hulu

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』

『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』

『ハングオーバー!!! 最後の反省会』

Netflix

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』

『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』

『ハングオーバー!!! 最後の反省会』

U-NEXT

『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』

『ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える』

『ハングオーバー!!! 最後の反省会』

現在、多くの動画配信サービスで、「ハングオーバー」シリーズを見ることができます。お好きな動画配信サービスで見るとよいでしょう。

「ハングオーバー」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、映画「ハングオーバー」シリーズを見る順番や、時系列について紹介しました。「ハングオーバー」シリーズは、ブラッドリー・クーパー、エド・ヘルムズ、ザック・ガリフィアナキスといった人気俳優が顔をそろえ、ダメな大人たちが記憶を取り戻していく様子を描き出すコメディ映画です。

バチェラーパーティーという日本ではあまりなじみのなかったイベントを、一躍浸透させた映画シリーズでもあります。ダメな大人たちが大人の青春を謳歌する様子に、呆れたり共感したりしながら大笑いできる大人のエンターテインメント・ムービー。まだこのシリーズを見たことがない方は、ぜひこれを機にご覧になってみてください。

