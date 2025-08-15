ハトのマークを付けたレトロなスクーターに遭遇! どこのメーカーが作ったなんというモデルでしょうか?

旧・財閥が戦後に作ったスクーター

作ったのは終戦直後の1946年(昭和21年)、戦闘機の零戦などを製作していた軍需産業から、平和産業として再出発したメーカーです。車名はハトの英語名でした。

――正解は次のページで!