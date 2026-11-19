今回は、仲間外れの漢字を探す脳トレクイズを出題。たくさんの漢字の中に一つだけ異なる漢字が隠れています。みなさんは何秒で見つけられるでしょうか?

レッツトライ!

■違う漢字はどーこだ?

1つだけ仲間外れの漢字があります。30秒以内に見つけてみましょう!

正解は、下にスクロールをしてチェック!

■正解はココだ!

正解は……最下段・右から6番目の「挟」でした。みなさんは見つけられましたか? ぜひ、脳トレで頭の体操をしてみてください。次回をお楽しみに!