海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第26回のテーマは、「タイのスクイーズ人気」。

日本でも人気を集めた、ぷにぷにとした感触が特徴のおもちゃ「スクイーズ」。実はタイでも、子どもたちの間で親しまれている。街のおもちゃ売り場にはさまざまな商品が並び、ショッピングセンターにはスクイーズ専門のポップアップ店まで登場。なかには日本円で5,000円相当を超える商品もあるという。タイ在住の筆者が、現地のスクイーズ事情を紹介する。

様々な形のスクイーズが並ぶおもちゃ屋の一角

日本では「スクイーズ」と呼ばれているが、英語圏では「Squishy(スクイッシー)」という名前がよく使われる。squeezeは「ぎゅっと握る、絞る」という意味なのに対し、squishは柔らかいものを「むにゅっと押しつぶす」感じ。音までやわらかくて、こちらのほうがこの玩具に似合う気がする。ちなみにタイでも英語をそのままタイ文字にして「สกุชชี่(サクッチー)」と呼ばれている。これもなんだかかわいい。

タイで暮らしていると、日本で話題になったものを、少し遅れてこちらの店先でも見かけることがある。抹茶や塩パン、ボンボンドロップシールにちいかわ。タピオカやドバイチョコもそのひとつだ。もちろん発祥はさまざまで、流行は国から国へと行き来する。それでも、日本で親しんだものがタイでも人気になっていると、つい目が留まる。スクイーズもそんなひとつだ。

触って良いものが置いてあるとついつい手に取ってしまう

むにゅっと潰れて、ゆっくり押し戻される感覚が気持ちいい。子どもだけでなく、ストレス解消グッズとして大人にも人気で、現に筆者も作業デスクに置いて触りながら仕事をすることがある。

規格外のものは売り場から姿を消していた?

息子が気に入ってよく遊んでいたスクイーズのなかに、握ると中の粒がむにゅっと動くものや、ジェル状の内容物が包み込まれているものもあったが、これらのものは最近売り場であまり目にしなくなった。

2026年8月には、タイ工業規格局（TISI）が、バンコクで工業規格マークのないスクイーズ19,665点を押収したと発表している。筆者が以前見かけた商品も、こうした取り締まりの影響を受けたのだろうか。実際のところはわからないが、タイではスクイーズの安全性をめぐる規制も行われている。

一方、最近よく見かけるのが、ボタンをカチカチ押して遊ぶ「クリッカー」だ。

スクイーズとはまったく違う感触だが、こうした手を動かして感触や音を楽しむおもちゃは英語で「フィジェット・トイ」と呼ばれている。手持ち無沙汰に触ると気がまぎれるおもちゃのことで、一時期爆発的なブームになった「スピナー」などもこの類である。

カチカチと押した感触の小気味よい様々な形のクリッカー

誕生日の小さなプレゼントにも

筆者の息子が通うインターナショナルスクール界隈では、誕生日を迎えた子が友達に小さなプレゼントを配ることがある。日本にはあまりない慣習なので意外かもしれないが、祝ってもらう側が配るのだ。そして、スクイーズはその小さなプレゼントによく選ばれる。男女ともに人気で、遊び方を説明しなくても手に取ればすぐに遊べることも、選ばれる理由だろう。

このように子どものプレゼントに使われる手頃な商品が多い一方で、大きなサイズや凝ったものは案外値が張る。値札を見て、そっと戻すこともある。

高額の商品が並ぶこの店舗では、「商品を試さないで!」という注意書きに加え、「万引きした場合は商品価格の10倍の罰金」という張り紙まであった。

タイでは、こうした店舗の売り子さんがスマホを見ていて、あまり接客をしないというのもよくある光景。ところが、この店の売り子さんは、筆者が一瞬足を止めただけで素早く反応し、店頭に出てきた。それだけ商品の管理に気を配っているのかもしれない。

スクイーズという商品の特性上、購入前に触って感触を確かめたくなるものだが、売る側にとっては商品が汚れたり壊れたりしてはたまらない。人気商品ならではの、販売する側の苦労もありそうだ。

スクイーズの寿命は短い……

子どもたちが遊ぶ様子を見ていると、スクイーズの寿命が長くないのもうなずける。容赦がないのだ。限界まで引っ張るのはもちろん、投げつけたり、水に沈めたり、果ては砂に埋めることもある。こうした扱いを受けたスクイーズは、あっという間にボロボロになってしまう。我が家でも、いくつ処分したかわからないほどだ。

息子のカバンの中から発見された残骸たち

一方、気になるのが商品の安全性だ。前述のように、タイでは工業規格マークのないスクイーズが大量に押収されている。しかし、店頭に並ぶ商品が安全基準を満たしているかどうか、消費者が見極めるのは簡単ではない。タイでは正規店の目の前でコピー商品が売られている光景を目にすることもあり、規制があっても、その実効性には疑問が残る。

ラベルもなく並べられた安価なスクイーズたち

ある程度の見極めは必要かもしれないが、一時の楽しみとして遊ぶのにあまり細かい事を気にしていては楽しくないということもあるだろう。

日本で親しまれたスクイーズは、タイの日常にもすっかり定着している。息子のコレクションは、遊ぶたびに汚れたり、戦いに巻き込まれたりして、長くはもたない。それでも新しいものを見つけると、やっぱり欲しくなるらしい。家の中のスクイーズが減る日は、まだしばらく来そうにない。