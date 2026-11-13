GENDA GiGO Entertainmentは、スナックテクノロジーズと協業し、新業態「GiGO NEO SNACK」を11月13日から11月30日までの期間限定で展開する。ゲームセンターの遊びと、スナックならではの人との交流を組み合わせた空間で、カラオケやクレーンゲーム、デジタルを活用したコミュニケーションなどを楽しめる。

「GiGO NEO SNACK」

「悩みを相談したい」若年層にスナックというコミュニティを

事業説明においてGENDA GiGO Entertainmentの森田昌之氏は、ゲームセンターを単なる遊び場にとどめず、人と人がつながるリアルなエンターテインメント空間へ進化させたいと説明。飲食や物販、音楽などを組み合わせた施設づくりを構想しており、「GiGO NEO SNACK」もその一環として位置づけていると話した。

企画の背景には、スナックに興味があっても「入りづらい」と感じる人がいることがある。森田氏は、GiGOならではの安心感やオープンな空間を生かし、初めての人も気軽に立ち寄れる場を目指すと語った。

またスナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷有三氏は、近年急速に店舗数が減少しているスナックの魅力を、人と人がつながるコミュニティの場であることとしつつ、店内の様子や料金体系が分かりにくいことなどが、初めて利用する人にとってのハードルになっていると説明。同社の調査では、スナックを利用したことがない人が7割以上にのぼるという。

また関谷氏は、若年層にも人とのつながりや居場所を求めるニーズがあると紹介。紹介したアンケートでは「悩みを相談したい」「癒やされたい」といった項目が、40代以上と比べて約3.7倍だったという。

カラオケやフォトスポットで「好き」をきっかけに交流

店内には、カラオケを楽しめるステージを設置。1人2曲まで無料でリクエストすることができる（追加料金で追加可能）。

また、アイドル、アニメ、音楽など、自分の好きなジャンルを表す「推しバンド」を身に着けることで、共通の「好き」を会話のきっかけにできる仕組みも。スタッフも来店客同士をつなぐ役割を担い、初対面でも交流しやすい場を目指す。

GiGOらしく、店内にはクレーンゲーム機を複数設置。ローテーブルは昔ながらのゲーム機を兼ねており、1人でも複数人でも楽しめるようになっている。

注文・決済には、スナックDXプラットフォーム「スナボム」を導入。店内モニターの演出と連動した仕掛けのほか、客同士でお酒などを贈り合う機能も用意されている。会計後、料金の明細がすぐに反映されるため、スナックの料金体系に慣れていない人でも安心して利用することができる。

料金はチャージが60分1,000円、延長は60分ごとに1,000円。カラオケは2曲まで無料で、追加は1曲200円。営業時間は17時～24時で、対象は20歳以上。会場は東京都千代田区外神田1-10-9、GiGO秋葉原5号館の5階。

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