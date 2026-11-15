今回は、仲間外れの漢字を探す脳トレクイズを出題。たくさんの漢字の中に一つだけ異なる漢字が隠れています。みなさんは何秒で見つけられるでしょうか?
レッツトライ!
■違う漢字はどーこだ?
1つだけ仲間外れの漢字があります。30秒以内に見つけてみましょう!
正解は、下にスクロールをしてチェック!
■正解はココだ!
正解は……上から3段目・右から7番目の「辛」でした。みなさんは見つけられましたか?
ぜひ、脳トレで頭の体操をしてみてください。次回をお楽しみに!
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掲載日
今回は、仲間外れの漢字を探す脳トレクイズを出題。たくさんの漢字の中に一つだけ異なる漢字が隠れています。みなさんは何秒で見つけられるでしょうか?
レッツトライ!
1つだけ仲間外れの漢字があります。30秒以内に見つけてみましょう!
正解は、下にスクロールをしてチェック!
正解は……上から3段目・右から7番目の「辛」でした。みなさんは見つけられましたか?
ぜひ、脳トレで頭の体操をしてみてください。次回をお楽しみに!
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