今回は、仲間外れの漢字を探す脳トレクイズを出題。たくさんの漢字の中に一つだけ異なる漢字が隠れています。みなさんは何秒で見つけられるでしょうか?

レッツトライ!

■違う漢字はどーこだ?

1つだけ仲間外れの漢字があります。30秒以内に見つけてみましょう!

正解は、下にスクロールをしてチェック!

■正解はココだ!

正解は……上から3段目・右から7番目の「辛」でした。みなさんは見つけられましたか?

ぜひ、脳トレで頭の体操をしてみてください。次回をお楽しみに!