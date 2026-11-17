物価高の昨今。家で野菜を育てることができたら、食費の助けになりますよね。しかし、イチからプランターなどを揃えるのは大変……そんな方におススメの動画をご紹介しましょう。

野菜栽培のノウハウや記録を発信するYouTubeチャンネル「ズボラ主婦の野菜水耕栽培」では、驚きの方法で大根を育てる動画が投稿されていました。

今回の動画は「食パンの袋を使用して大根の栽培に挑戦する」というもの。セロハンテープを使って袋を筒状にした後、液肥を吸収できるよう、底に穴を開けていきます。続いて、袋の底に不織布を設置し、バーミキュライト（保水性や通気性に優れた園芸用資材）を投入。

セロハンテープを使って袋を筒状に

そして、収納ボックスの上に袋を置き、逆さにしたペットボトルも設置。自動的に液肥が補充される仕組みを作っていきます。

発想力がすごい

下準備を終え、いよいよ種まきを開始。「年中栽培できる」という大根の種を、1つの容器に3つずつまいていきます。

今回は大根

成長の様子を観察していくと……4日目には双葉が開き、5日目にはさらに成長していました。

23日目には葉が見事に育ち、葉だけを見ると「もう収穫できるのでは？」と思ってしまいます。

そして、ついに106日目に収穫。外からではどこまで成長しているのかわからないため、投稿者さんも緊張している様子。果たして……。

ドキドキの瞬間

無事に“大根”に育っていたことに、「よかった」と喜びを口にしていました。今回育てた6本すべてがしっかり“大根”になっており、収穫は大成功と言えそうです。

立派な出で立ち

そして、収穫した大根を調理していきます。大根の葉はふりかけにし、大根本体は野菜スティックやみぞれ鍋などにして楽しんでいました。

雪景色のようなみぞれ鍋

捨てるハズの食パン袋で野菜が育つ。便利な動画に「袋を活用するなんて画期的ですね」「ユニークな家庭菜園があるんだな」など、投稿者さんのアイデア力を称賛する声が多く寄せられていました。