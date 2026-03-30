ここ数年、「令和のホラーブーム」と言われるほど、怪談やホラーが再び広がりを見せている。全国各地で怪談イベントが開催され、映画・配信ドラマ・書籍など、ジャンルを問わず“じわっと怖い”作品が安定した支持を集めている。SNSでも、誰かの体験した小さな違和感や不思議な出来事が「わかる」「自分も似た経験がある」と共感を呼び、日常に寄り添う語りとして受け止められる場面が増えた。恐怖そのものよりも、“説明できない感覚”を共有する文化として、怪談は今も静かに根づいている。

連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現する(一部変更の可能性あり)。今回お届けするのは、「帰り道で起きた不可解な出来事」の体験談。

読者の“ぞっとする”体験談「帰り道で起きた不可解な出来事」

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怪談の中でも、「地面の下」や「見えない場所からの声」は、古くから強い恐怖を伴うモチーフとして語られてきた。井戸や床下、トンネルといった“下方向”の空間は、人の視界から外れているからこそ、想像をかき立てる余白を持っている。

特に今回のように、「声だけが聞こえる」という体験は、現実と非現実の境界を曖昧にする。目に見えない存在に呼びかけられる感覚は、誰もが一度は想像したことのある“原始的な恐怖”とも言える。

また、近年はSNSや投稿型コンテンツを通じて、こうした“子どもの頃の不可解な体験”が改めて共有される機会も増えている。大人になってから振り返ると説明がつかない出来事ほど、記憶の中でより鮮明に残り続ける。

日常の延長にあるはずの帰り道。その足元に潜んでいた“何か”は、今もどこかで、誰かを呼んでいるのかもしれない。

怪談は単なる“怖い話”にとどまらず、日常の不安や人間関係の機微を映し出す鏡でもある。近年はSNSで誰もが身近な「小さな怪談」を共有できるようになり、怖さよりも“共感”が広がる場面が増えた。今後も、私たちの生活の中に潜むささやかな違和感や心の揺れを、怪談というフィルターを通して見つめ直す機会が増えていくのかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート