病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

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解説

看護師といえば「白衣の天使」。

優しくて、いつも笑顔で、患者さんに寄り添ってくれる……そんなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

もちろん、患者さんに安心してもらえるよう、優しさや思いやりを大切にしている看護師はたくさんいます。しかし、実際の現場はそんなイメージだけでは語れません。

急変する患者さんへの対応、鳴り止まないナースコール、時間との戦いになる業務の数々。ときには一刻を争う修羅場を乗り越えながら、次から次へと押し寄せる仕事をこなしています。

そんな看護師たちの生態は、天使というよりも、むしろアマゾネスに近いのかもしれません。優しさだけでは乗り越えられない現場だからこそ、強さも必要なのです。

病院で看護師を見かけたら、ぜひ思い出してください。

その笑顔の裏には、数々の修羅場をくぐり抜けてきた経験と、患者さんを支えるためのたくましさが隠れているのです。

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からばく社

からばく社

現役放射線技師として働きながら漫画を描いてる人。20匹くらいいるペット達の餌代を稼ぐために作家活動をはじめた。好きなものはスーパー銭湯とオタクにやさしくないギャル。書籍『ギャル技師ちゃんのやべぇ日常』(KADOKAWA)が好評発売中。
Xアカウント→@100nichigonoRT

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