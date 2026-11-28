「ABEMA」は、さらば青春の光・森田哲矢がMCを務めるマネーゲーム番組『さらばの合法オークション』第3話を11月25日に放送した。今回のテーマは「ファン垂涎のお宝」。なかでも、漫画『闇金ウシジマくん』にまつわる世界に1枚だけの特別な巨大扉絵を巡るオークションが、大きな盛り上がりを見せた。

番組では、岡野陽一とちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎のチームが、漫画家の真鍋昌平から譲り受けた貴重なアイテムを出品。出されたのは、『闇金ウシジマくん』最終話の10年後を描く「闇金エザキくん」の表紙ページに、真鍋氏の直筆サインとイラストが加えられた巨大な試し刷りで、世界に1枚しか存在しないという特別な一品だ。

オークションには、原作ファンとして知られるラッパーのDOTAMAに加え、『闇金ウシジマくん』実写シリーズで柄崎を演じた俳優のやべきょうすけも参加。20万円からスタートした入札は、ファンや実業家による競り合いで徐々に価格を上げていった。

会場の空気が一変したのは、やべが「一番いいのは105万円で落札」と発言した場面だった。やべはその理由について、原作で描かれる闇金融「カウカウファイナンス」では借金をすると「トゴ」と呼ばれる10日で5割の利息が発生することにちなむ数字だと説明。すると、その言葉に反応した編集者・実業家の箕輪厚介が105万円で入札し、さらに実業家の桑田龍征が150万円を提示。予想外の高額入札に会場は騒然となった。

思わぬ展開にやべ自身も驚きを隠せず、MCの森田哲矢からは「あなたのせいでこうなってる」とツッコミが飛ぶ場面も。最終的に巨大扉絵は150万円で落札され、岡野陽一と日本一おもしろい大崎は「それくらい価値はある」「すごい！」と興奮した様子を見せた。

『さらばの合法オークション』は、さらば青春の光・森田哲矢が仕掛ける“人脈を金に変える”マネーゲーム番組。バイヤーたちが著名人との人脈を駆使してアイテムを調達し、一般参加者を交えたオークションで落札価格を競い合う。第3話は現在、ABEMAで無料配信中となっている。

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