病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

解説

病院の電子カルテには、患者さんの診療情報とは別に、スタッフ間で共有するための「患者メモ」のような機能があります。

「この患者さんにはこういう配慮が必要」

「このことについては説明を丁寧に」

など、診療を安全かつスムーズに行うための情報が、スタッフがカルテを開いたときにすぐ分かるようになっています。

そして、ここには過去のトラブルについて記録されていることもあります。スタッフへの暴言・暴行、セクハラ、度を超えたクレームなど、病院側が対応上注意すべき出来事があれば、その情報が共有されることがあります。

つまり……

以前トラブルを起こしたことをなかったことにして、別の日に何食わぬ顔で来院しても「この人、初めて見る患者さんだな!」とは、必ずしもならないわけです。

もちろん、患者さんを「要注意人物」として監視するためのものではありません。スタッフも患者さんも安心して医療を受けられるようにするための情報共有です。

病院スタッフに対する暴言・暴行・セクハラなどは、思っている以上に「なかったこと」にはなりません。