病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

解説

あなたが今飲んでいる薬、何の薬なのかちゃんと分かっていますか?

長年通院していたり、一度にたくさん薬が出たりすると、「これ、何の薬ですか?」 と聞かれても、「……なんか血圧の薬だったと思います」みたいなこと、実は結構あります。

「じゃあ薬を見せてもらえますか?」と言って、現物を持ってきてくれればまだ何とかなるのですが…

「白くて丸い薬です」

「小さいピンクのやつです」

と言われても……

薬は見た目が似ているものが本当にたくさんあるため特定することができない場合もあります。しかも、薬には飲み合わせの問題もあります。

今飲んでいる薬を知らないまま別の薬を追加すると、薬の効き方が変わったり、副作用の原因になったりすることもあります。

「いつも飲んでる薬だから、名前なんて覚えてないよ」って方もいると思いますがご安心ください。そのためのお薬手帳です。

だから病院に来るときは、必ずお薬手帳を持ってくるようにしましょう。