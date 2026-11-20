病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

解説

「タトゥーが入っているとMRI検査が受けられない」そんな話を聞いたことはありませんか?

結論からいうと、タトゥーがあるからといって、必ずしもMRI検査が受けられないわけではありません。ただし、注意が必要なのも事実です。

MRIは強い磁石と電波を使って体の中を撮影する検査です。タトゥーのインクに含まれる成分によっては、検査中に熱を持ち、皮膚にやけどを起こす可能性があります。また、まれにタトゥーの部分に違和感や刺激を感じることもあります。そのため、タトゥーがない方と比べると、どうしても注意して検査を行う必要があります。

では、タトゥーがある人はどうすればいいのでしょうか?

まずは、検査前に必ずスタッフへ伝えてください!

タトゥーの位置や大きさ、検査する部位などを確認したうえで、安全に検査できるかを判断します。施設や状況によって対応は異なりますが、安全性を確認しながら、可能な範囲で検査を行っています。

もちろん、タトゥーがあるからといって、必要な検査を簡単に諦めてほしいわけではありません。ただ、やはりタトゥーがない方と比べると、リスクや確認事項が増えてしまうのも事実です。

これからタトゥーを入れようと考えている方は、将来MRI検査を受ける可能性も頭の片隅に置いておいてくださいね。

また、MRI検査を安全に受けるためにも、タトゥーがある方は隠さず、事前に申告することが大切です。