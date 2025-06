EXILE HIROが総合プロデュースを務め、LDH所属アーティストほか、多くのイケメン俳優がしのぎを削る人気作「HiGH&LOW(ハイアンドロー)」シリーズ。不良たちを中心とする喧嘩上等なその世界観、日本でありながら日本ではありえないような無国籍感、俳優陣の他の作品では見せない狂犬演技など、独自の魅力がたっぷり詰まった作品です。

2015年10月にテレビドラマとしてスタートして以降、ドラマ2シーズン、映画7作品のほか、スピンオフ作品なども多数展開してきました。そのため、この「ハイアンドロー」シリーズをいったいどの順番で見ればよいのかと迷う人も多いでしょう。

本記事では、この「ハイアンドロー」シリーズを見る順番、それぞれの作品のあらすじや見どころを紹介します。また、同シリーズを視聴できる動画配信サービスを一覧で紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

「HiGH&LOW(ハイアンドロー)」シリーズを見る順番

「ハイアンドロー」シリーズを最も楽しむためには、どの順序で見ればよいのでしょうか。まずは作品の公開順と劇中での時系列順、それぞれの順序について説明します。

「ハイアンドロー」シリーズの公開順

ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON1』(2015年10月) ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON2』(2016年4月) 映画『ROAD TO HiGH&LOW』(2016年5月) 映画『HiGH&LOW THE MOVIE』(2016年7月) 映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』(2016年10月) 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』(2017年8月) 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(2017年11月) 映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』(2018年9月) ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』(2019年7月) 映画『HiGH&LOW THE WORST』(2019年10月) ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』(2020年11月) 映画『HiGH&LOW THE WORST X』(2022年9月)

ドラマからスタートして、どんどんその世界を広げてきた「ハイアンドロー」シリーズ。公開順に見ていくことで、制作陣の意図どおりに物語の世界観を味わうことができます。さらに、最初の作品から見ていけば、「ハイアンドロー」シリーズがどんどんスケールアップしていく様子を感じられるでしょう。

「ハイアンドロー」シリーズの時系列順

ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON1』 ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON2』 映画『ROAD TO HiGH&LOW』 映画『HiGH&LOW THE MOVIE』 映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』 映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』 ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』 映画『HiGH&LOW THE WORST』 ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』 映画『HiGH&LOW THE WORST X』

「ハイアンドロー」シリーズの時系列は、公開順とほぼ一緒です。ただ、物語の中で過去のエピソードが描かれるケースも多く、一作品の中で過去と現在の出来事が交錯することも。しかし、作品冒頭で登場人物のキャラクター像や関係性などがわかりやすく明示するなど、時系列を把握しやすくさせる配慮がなされています。

「ハイアンドロー」シリーズを見るおすすめの順番

これらの事実を踏まえ、「ハイアンドロー」シリーズは以下の順番で見ることをおすすめします。

ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON1』 ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON2』 映画『ROAD TO HiGH&LOW』 映画『HiGH&LOW THE MOVIE』 映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』 映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』 ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』 映画『HiGH&LOW THE WORST』 ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』 映画『HiGH&LOW THE WORST X』

ちなみに、映画『ROAD TO HiGH&LOW』は、ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~』シーズン1をまとめた内容になっています。ドラマをすべて見るのは大変だという方は、ドラマを見ずに映画『ROAD TO HiGH&LOW』から見はじめてもよいでしょう。

また 「ハイアンドロー」シリーズは作品冒頭に登場人物のキャラクターや関係性、過去のストーリーなどの説明映像があるため、見ていない作品があったとしてもストーリーがまったくわからなくなるということはありません。見どころはキャラクターたちの関係性と激しいアクションであるため、ストーリーの細かい部分まで理解していなくとも、映像だけでも十分に楽しめるはずです。

映画・ドラマ「ハイアンドロー」シリーズを楽しむためのキーワード

「ハイアンドロー」シリーズの物語を理解するためには、いくつかの重要なキーワードがあります。まずそのキーワードを紹介します。

キーワード「ムゲン」

かつてSWORD地区一帯を支配していた伝説のチーム。琥珀(AKIRA)と龍也(井浦新)によって結成され、圧倒的な勢力を誇っていたが、突然解散してしまう。

キーワード「雨宮兄弟」

ムゲンに屈することなく、互角にわたりあった雅貴(TAKAHIRO)と広斗(登坂広臣)による雨宮兄弟。実は三兄弟で、長男の尊龍(斎藤工)は行方不明になっている。

キーワード「SWORD地区」

架空の巨大都市。ムゲン解散後に頭角を現した5つの勢力がしのぎを削る。その5つの勢力それぞれの頭文字をとり、SWORD地区と呼ばれている。SWORD地区のギャングの通称は G-SWORD。

キーワード「山王連合会」

山王街二代目喧嘩屋。ムゲンの元メンバーを中心に結成されたチーム。中心人物はコブラ(岩田剛典)、ヤマト(鈴木伸之)、ノボル(町田啓太)。SWORDの「S」。

キーワード「White Rascals」

誘惑の白き悪魔。白い衣装を着たスカウトの集団で、傷ついた女性たちを守ることを信条としている。リーダーのROCKY(黒木啓司)が経営するクラブ「heaven」を本拠地としている。SWORDの「W」。

キーワード「鬼邪高校(おやこうこう)」

漆黒の凶悪高校。通称「鬼邪高(おやこう)」として恐れられている。全日制と定時制があり、その筋からのスカウトを待つ多くの不良が在籍。定時制に通う初代番長の村山良樹(山田裕貴)がキングとして君臨している。SWORDの「O」。

キーワード「RUDE BOYS」

無慈悲なる街の亡霊。身寄りのない弱者や逃亡者など、天涯孤独の孤独な者たちが集まる治外法権の街・無名街。この無名街の守護神として侵入者たちを葬り去るチーム。スモーキー(窪田正孝)をリーダーとする彼らは、無名街で暮らす者は皆、家族だと考えている。SWORDの「R」。

キーワード「達磨一家」

復讐の壊し屋一家。ムゲン、そして山王連合会に復讐を誓う日向紀久(林遣都)によって結成された。SWORD地区の祭りを派手に取り仕切っている。SWORDの「D」。

「ハイアンドロー」シリーズ各作品のあらすじ・キャスト

ここからは、「ハイアンドロー」シリーズ各作品の詳細を順番に紹介していきます。それぞれの作品のあらすじとキャスト情報などが確認できます。

ドラマ『HiGH&LOW ~THE STORY OF S.W.O.R.D.~』

あらすじ

ムゲンなき後、それぞれの信念に基づきSWORD地区に君臨する5つの勢力、山王連合会、White Rascals、鬼邪高校、RUDE BOYS、達磨一家。均衡を保っていた彼らだが、少しずつそのバランスが崩れてきていた。その背後には、SWORD地区を狙う家村会、そして九龍グループの陰謀があった……。やがてかつてのムゲンのメンバー、琥珀や九十九も街に戻ってくる。

キャスト

出演 岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、山田裕貴、黒木啓司、窪田正孝、林遣都、AKIRA、青柳翔、TAKAHIRO、登坂広臣、小泉今日子 総監督 久保茂昭 制作年 2015年・2016年

見どころ

シリーズの原点となったドラマシリーズ。登場人物は多いものの、全員のキャラが立っているため、ストーリーがわからなくなるということはありません。シーズン1は紹介編でもあり、G-SWORDの各チームやメンバーに焦点が当たるストーリーとなっています。シーズン2ではムゲンと雨宮兄弟の因縁なども明かされていきます。

おすすめ理由

・「映画と比べて駆け足な展開ではなく、じっくりと物語が進んでいくところがよかったです」(30歳男性)

・「この作品を最初に見ると『HiGH&LOW』の世界観などが把握できるので」(65歳男性)

・「このドラマから始まったので印象的です」(59歳男性)

・「はまっていくものであった」(29歳女性)



映画『ROAD TO HiGH&LOW』

あらすじ

幼い頃からの親友だったコブラとヤマト、そしてノボル。メンバーの中でも頭のよかったノボルは弁護士になるために大学へ進学するが、襲われた恋人の復讐をしたために服役し、出所後は家村会の構成員になっていた。SWORD地区を傘下におくための交渉人として家村会から送り込まれたノボルは、さまざまな手段でSWORD地区を手に入れようとするが……。

キャスト

出演 岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、山田裕貴、黒木啓司、窪田正孝、林遣都、AKIRA、青柳翔、TAKAHIRO、登坂広臣、中村達也 監督 久保茂昭 制作年 2016年

見どころ

ドラマシーズン1の総集編に、未公開シーンを加えた劇場版。シーズン1の見どころがコンパクトにまとまっているため、短時間でドラマの概要を理解したいという人に最適です。総集編とは言え、各メンバーの登場シーンなど、作品のエッセンスはしっかりと詰まっています。また、コブラとヤマト、ノボルの友情が感じられる未公開シーンも見逃せません。

おすすめ理由

・「抗争が一番激しくてストーリーが一番良かったですね」(40歳男性)

・「最初の作品にそのシリーズのエッセンスが詰まっている」(62歳男性)

・「アクションシーンが魅力的だったから」(19歳男性)

・「この映画は宝塚歌劇団でも演劇化されたので、歌劇団を見てから見てみました」(55歳女性)

・「とてもスリルがあった」(35歳男性)



映画『HiGH&LOW THE MOVIE』

あらすじ

SWORD地区で、山王連合会、White Rascals、鬼邪高校、RUDE BOYS、達磨一家それぞれが湾岸連合軍からの攻撃を受ける。それを指揮したのは、かつてのムゲンのリーダー・琥珀だった。琥珀は親友だった龍也を殺した九龍グループへの復讐を誓い、九龍グループの壊滅をたくらむコリアンマフィアの李と手を組んでいたのだ。本来は敵であるはずの5チームは、SWORD連合軍として琥珀率いる湾岸連合軍に戦いを挑む。

キャスト

出演 岩田剛典、鈴木伸之、山田裕貴、黒木啓司、窪田正孝、林遣都、AKIRA、青柳翔、TAKAHIRO、登坂広臣、V.I 監督 久保茂昭 制作年 2016年

見どころ

コブラやヤマトの先輩であり、山王連合会に大きな影響を与えた琥珀。本作では、この琥珀が敵役としてSWORD連合軍の前に立ちふさがります。葛藤しながらも、琥珀に戦いを挑むコブラやヤマトの姿に注目です。また、ドラマの総集編である『ROAD TO HiGH&LOW』とは違い、正式な映画化第1作として制作された本作は、爆破シーンやクラブのオープニングパーティシーンなど、映画ならではのスケールの大きな映像を楽しむことができます。

おすすめ理由

・「ストーリーもおもしろいですし、アクションシーンもよく、キャストも実力派俳優が出ていておもしろかったからです」(44歳男性)

・「チーム同士の抗争が、初めてでおもしろかったので」(65歳男性)

・「男たちの世代交代劇という感じで見ごたえがある」(38歳女性)

・「一番演出が凝っているし見どころも多い」(36歳男性)

・「初期の作品で、続編物のような続けるための作品とは違ったおもしろさがあったと思います」(46歳男性)

・「やはりオリジナルが一番いいと感じます」(68歳男性)

・「豪華なメンバーが出演していた」(28歳女性)



映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』

あらすじ

ムゲンと対等に渡り合ってきた雅貴・広斗の雨宮兄弟。彼らは1年前に姿を消した兄・尊龍を探していた。実は尊龍は九龍グループの上園会に潜入しており、そこでSWORD地区再開発・カジノ建設計画に関する陰謀を調査していたのだ。やがて尊龍は重大な秘密の入ったUSBを手にいれる。雅貴と広斗も尊龍の元に駆けつけるが……。

キャスト

出演 TAKAHIRO、登坂広臣、斎藤工、吉本実憂、石黒賢、中井ノエミ、長谷川初範 監督 山口雄大 制作年 2016年

見どころ

「ハイロー」シリーズのスピンオフ作品第1弾となる本作の主人公は、シリーズ随一の強さを誇る雨宮兄弟。この雨宮兄弟の最強長男・尊龍を斎藤工が演じています。雨宮兄弟がなぜ姿を消したのか、尊龍はなぜ行方不明になったのか、その謎が明かされる本作。雨宮兄弟の強い絆と、彼らが見せるアクションに釘付けになってしまう一作です。

おすすめ理由

・「初期の作品で一番おもしろかった」(68歳男性)

・「過去の秘密が明かされるドキドキ感が良かった」(43歳男性)

・「迫力があり、見ていてワクワクできるから」(40歳女性)

・「ラストシーンが一番印象的」(48歳男性)



映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』

あらすじ

カジノ建設のための再開発が予定されるSWORD地区。コブラは、九龍グループに対抗するためにも5つのチームでSWORD協定を結び共闘しようと提案するが、鬼邪高の村山以外からは協力を得られずにいた。山王連合会の中でも、ダンたちはコブラのやり方に反発を強めていく。さらに、かつてWhite Rascalsと対立していたDOUBTのリーダー・蘭丸が出所してきて、プリズンギャングのジェシーらとともにWhite Rascalsを襲撃する……。

キャスト

出演 岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、山田裕貴、黒木啓司、窪田正孝、林遣都、中村蒼、岸谷五朗、TAKAHIRO、登坂広臣、高嶋政宏 総監督 久保茂昭、中茎強 制作年 2017年

見どころ

映画化第3弾となる本作。なんと言っても見どころは、各チームの特色が際立つSWORD各チームの登場シーン。印象的なテーマソングとともに、それぞれのチームの魅力があざやかに表現されています。さらに、物語もスケールアップ。背後の敵の存在もより凶悪に、より老獪になっていきます。そんななかで、強敵を相手に自分たちのやり方を貫こうとするSWORD各チームのメンバーの葛藤も見逃せません。

おすすめ理由

・「臨場感があって、とてもおもしろかったです」(32歳男性)

・「かなりおもしろいから何度も見る」(33歳男性)

・「とてもスケールが大きい映画で、ワクワク、ドキドキが止まらなかったから」(56歳女性)



映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』

あらすじ

九龍会に徹底抗戦することを決めたSWORD連合。カジノ計画にまつわる陰謀を暴露したものの、一度は逮捕された九龍グループ総裁の九世龍心がすぐに釈放されてしまう。SWORD各チームのリーダーは九龍グループから狙われることに。また、SWORD地区の再開発計画は急ピッチで進み、カジノ建設を予定している無名街は爆破されることになる。無名街に暮らすRUDE BOYSのリーダー・スモーキーは、自分は最後まで残って戦うと決めるが……。

キャスト

出演 岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、山田裕貴、黒木啓司、窪田正孝、林遣都、AKIRA、青柳翔、TAKAHIRO、登坂広臣、鈴木梨央 総監督 久保茂昭、中茎強 制作年 2017年

見どころ

『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』で不良同士の戦いに勝利したものの、さらに強大な敵が立ちふさがります。敵はヤクザ、そしてその背後の日本政府へとスケールアップ。雨宮兄弟の長男により明かされた国家的陰謀を明らかにしようとG-SWORDが戦い抜きます。次々に襲いくる試練、そして悲劇……。最後まで目が離せない一作です。

おすすめ理由

・「この作品のファンなので、全部おもしろいです」(49歳女性)

・「新しい発見のある内容だった」(32歳男性)

・「わかりやすい内容だから好きである」(37歳男性)

・「非常におもしろいと友達が言っていた通りおもしろく、暇な時間がなくよかった」(58歳男性)



映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』

あらすじ

SWORD地区に平穏な日々が訪れた。退屈した山王連合会のダン(山下健二郎)とテッツ(佐藤寛太)、チハル(佐藤大樹)は、行き先も決めずにバイクに乗って旅に出る。途中で旅費が尽きた3人は、温泉宿で住み込みで働くことに。チハルはシングルマザーの女将、マリ(笛木優子)に恋をするが、彼女には恋人がいた。しかし、娘のメグミ(新井美羽)のことを考え、なかなか結婚に踏み切れずにいた……。

キャスト

出演 山下健二郎、佐藤寛太、佐藤大樹、笛木優子、新井美羽、駿河太郎 監督・脚本 平沼紀久 制作年 2018年

見どころ

ダン、テッツ、チハルというお笑い担当の3人による番外編ラブコメディ。「ハイアンドロー」シリーズなのにケンカなし、アクションなしの人情物語です。山下健二郎、佐藤寛太、佐藤大樹のテンポのよい掛け合いに、ミュージカルのような歌とダンスも楽しめる作品になっています。White Rascalsの若手メンバーSMG、達磨一家の若手メンバー達磨ベイビーズが登場するのも見逃せません。

おすすめ理由

・「一文無しになったダンたちが日雇いバイトを始める感じが、それまでとは違ういい意味での違和感を醸し出す」(64歳男性)

・「いつもの3人が違う雰囲気を感じたストーリーになっているので」(51歳男性)

・「とてもいやされて、ほっこりできてよかった」(60歳男性)

・「アクションシーンなしのドラマだったから」(49歳男性)

・「ストーリーとタイトルがいいと思う」(43歳男性)



ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』

あらすじ

全国屈指の不良高校・鬼邪高校に、新入生がやって来た。定時制の番長・村山たちは、どの新入生が全日の頭を取るかを賭ける「全日ステークス」を始める。注目株は高城司(吉野北人)に中越大(神尾楓珠)といったメンバー。しかし高城は、1年前に鬼邪高に入学してすぐに転校した親友・花岡楓士雄(川村壱馬)のことを考え、自分から何も動かずにいた……。

キャスト

出演 山田裕貴、前田公輝、川村壱馬、吉野北人、神尾楓珠、鈴木昴秀、龍、佐藤流司、うえきやサトシ 総監督 久保茂昭 制作年 2019年

見どころ

高橋ヒロシの不良漫画『クローズ』『WORST』に登場する鳳仙学園と鬼邪高校が対決する映画『HiGH&LOW THE WORST』の前日譚となるドラマ。鬼邪高VS鳳仙学園という頂上決戦に至る前の鬼邪高校戦国時代、そしてやがて鬼邪高のトップとなる花岡楓士雄の成長を描いています。

おすすめ理由

・「ムゲン解散後の勢力争いのストーリーがおもしろい」(76歳男性)

・「ストーリーがおもしろく次が気になった」(39歳女性)

・「スリリングでおもしろかった」(51歳男性)



映画『HiGH&LOW THE WORST』

あらすじ

鬼邪高校では全日制を支配していた轟が失墜し、群雄割拠の時代を迎えていた。ふたたび鬼邪高に転入してきた花岡楓士雄は、鬼邪高の頭を目指す。その頃、SWORD地区に隣接する戸亜留市では、上田佐智雄(志尊淳)率いる「殺し屋軍団」鳳仙学園が勢力を広げていた。やがて鬼邪高と鳳仙学園は全面衝突へと突入する……。

キャスト

出演 川村壱馬、前田公輝、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、志尊淳、塩野瑛久、葵揚 監督 久保茂昭 制作年 2019年

見どころ

『クローズ』『WORST』の漫画家・高橋ヒロシが初の映画脚本を手がけた一作。鳳仙学園と鬼邪高校の対決の模様を、志尊淳、川村壱馬といった若手人気俳優たちが演じています。「ハイアンドロー」シリーズと『WORST』の世界観のクロスオーバーが楽しめる新機軸の作品です。

おすすめ理由

・「格闘シーンに迫力があり、ストーリー展開もおもしろいと思ったから」(47歳男性)

・「楽曲や挿入歌がとても合っていたから」(48歳男性)

・「『ビー・バップ・ハイスクール』を思い出す。昭和の不良を特に感じました」(49歳男性)

・「仲間の友情や絆、派手なアクション、個性的なキャラクターが光っていてよかったからです」(49歳女性)

・「どれも好きだが、個人的に一番ストーリーが好きだった」(50歳女性)

・「それぞれの役者が生き生きとしていて楽しそう」(55歳男性)



ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』

あらすじ

「絶望団地」こと希望ヶ丘団地で育った花岡楓士雄、桐原誠司、尾々地真也・正也、石井マドカら幼なじみの6人。彼らは10年前に埋めたタイムカプセルを取り出すため、ふたたび集まり楽しい一時を過ごした。しかしその後、桐原が交通事故にあい、意識不明に陥ってしまう。

キャスト

出演 川村壱馬、白洲迅、中務裕太、小森隼、富田望生、矢野聖人、吉野北人、森崎ウィン、三上ヘンリー大智 監督 久保茂昭、平沼紀久、上條大輔 制作年 2020年

見どころ

『HiGH&LOW THE WORST』に登場した、絶望団地出身の6人の幼なじみたちのその後を描くスピンオフドラマです。家族のような関係の6人の幼なじみの友情を繊細に描いています。

おすすめ理由

・「ヤンチャなキャストが嫌みなく暴れ回る痛快さが心地よい」(39歳男性)

・「迫力がありエキサイティングなところがおもしろい」(47歳男性)

・「好みのジャンルで、とてもおもしろい作品だと思ったから」(69歳男性)



映画『HiGH&LOW THE WORST X』

あらすじ

鬼邪高校の頭を張る花岡楓士雄は、戸亜留市の鈴蘭高校で数々の伝説を持つ最強の男・ラオウに興味を持つ。その頃、SWORD地区の近隣にある瀬ノ門工業高校、鎌坂高校、江罵羅商業高校は三校連合を築き、鬼邪高校を狙っていた。この三校連合に鳳仙学園の四天王の1人が襲われ……。

キャスト

出演 川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、森崎ウィン、中本悠太、三山凌輝 総監督 二宮"NINO"大輔 制作年 2022年

見どころ

「ハイアンドロー」シリーズと高橋ヒロシの漫画『クローズ』『WORST』がクロスオーバーした映画化第2弾。鬼邪高校、鳳仙学園に加え、鈴蘭高校、瀬ノ門工業高校、鎌坂高校、江罵羅商業高校というシリーズ最多の高校が参戦し、壮絶なバトルを繰り広げていきます。

おすすめ理由

・「ただただ喧嘩シーンがおもしろかった」(71歳男性)

・「アクションの見ごたえがあった」(53歳男性)

・「最強の新勢力の登場で臨場感がハンパないから」(32歳女性)

・「LDHが好きで興味があったから」(64歳女性)



総集編『HiGH&LOW THE BEST BOUT』

あらすじ

SWORD地区に生きる山王連合会、White Rascals、鬼邪高校、RUDE BOYS、達磨一家のG-SWORDたち。彼らの激突や友情などの名シーンを集めた総集編。

キャスト

出演 岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、山田裕貴、黒木啓司、窪田正孝、林遣都、AKIRA、青柳翔、TAKAHIRO、登坂広臣 総監督 久保茂昭 制作年 2019年

見どころ

『HiGH&LOW THE WORST』の公開を前に、「ハイアンドロー」シリーズの名シーンを集めて放送された総集編。山王連合会、White Rascals、鬼邪高校、RUDE BOYS、達磨一家、それぞれの忘れられない名シーンばかりが集められた、ファン必見の作品となっています。

おすすめ理由

・「HIGH & LOWシリーズの全体像やポイントなどが、この作品で把握できるので」(65歳男性)

・「よいシーンがまとめて見られるから」(46歳男性)

・「長いドラマなのでサマリーが一番です」(70歳男性)

・「スケールが大きなすばらしい作品だと思いました」(34歳女性)

・「内容が濃くおもしろいから」(37歳男性)



「ハイアンドロー」シリーズの人気作品ランキング

「ハイアンドロー」シリーズの12作品を対象とした人気ランキングは以下のようになりました。

1位 映画『HiGH&LOW THE MOVIE』(19.4%)

2位 映画『HiGH&LOW THE WORST』(9.7%)

3位 ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』(9.1%)

4位 映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』(8.1%)

5位 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(7.5%)

5位 映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』(7.5%)

7位 ドラマ『HiGH&LOW ~THE STORY OF S.W.O.R.D.~』(7.0%)

7位 総集編『HiGH&LOW THE BEST BOUT』(7.0%)

9位 映画『ROAD TO HiGH&LOW』(4.8%)

9位 映画『HiGH&LOW THE WORST X』(4.8%)

11位 映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(3.8%)

12位 ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』(3.2%)

「ハイアンドロー」シリーズの本丸とも言える映画版が第1位となりました。印象的なのは、第2位に川村壱馬主演の『HiGH&LOW THE WORST』がランクインしていること。2015年に始まった「ハイアンドロー」シリーズですが、近年の新作はSWORD地区の鬼邪高校を中心とした物語になっています。若手に世代交代し、シリーズの人気も新陳代謝を重ねながら続いているということかもしれません。

『HiGH&LOW』の魅力

SWORD地区という架空の巨大地区を舞台に、不良やアウトローたちの友情や戦いを描く「ハイアンドロー」シリーズ。

このシリーズに登場するのは、ムゲン、雨宮兄弟、山王連合会、White Rascals、鬼邪高校、RUDE BOYS、達磨一家、そして鳳仙学園、鈴蘭高校など、濃く熱いキャラクターばかり。グループごとにカラーが明確に分かれており、それぞれに独自の美学と信念を持って生きています。

演じているのは、岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、山田裕貴、黒木啓司、窪田正孝、林遣都、AKIRA、青柳翔、TAKAHIRO、登坂広臣、斎藤工といった人気俳優たち。それぞれ個性たっぷりなキャラを魅力的に演じており、各自の演技が相乗効果を発揮し、見事な化学反応を見せています。その誰もが主役級の存在感を持っており、そのキャラの濃さにも人気が集まっています。

また、このシリーズの人気のポイントとなるのは、やはりその派手なアクションシーンでしょう。CGではなく、リアルな肉弾戦で大勢の男たちがぶつかり合う姿は、本作ならではの迫力。グループごとに戦い方にも特徴があり、それぞれのテーマソングが流れるなかでスタイリッシュな戦いを見せてくれます。

作り込まれた世界観の中で、熱い男たちによる“男の絆・男の生き様”のドラマが描かれたこの「ハイアンドロー」シリーズ。世界観×物語性×キャラクター×アクション×音楽×豪華キャスト……何重にも魅力の詰まった、熱く濃いシリーズとなっています。

映画・ドラマ以外の『HiGH&LOW』の世界

「ハイアンドロー」シリーズは、LDH JAPANのEXILE HIROが総合プロデュースを務め、「三代目 J SOUL BROTHERS」「GENERATIONS」「THE RAMPAGE」などに所属する、多くの人気アーティストが出演する大型プロジェクトです。映画・ドラマ・イベント・舞台などの大規模なメディアミックス展開が行われ、人気を集めています。

その一環として、2016年6月には、SWORDの各チームや各キャラクターのテーマソング、劇中歌などを集めたベストアルバム『HIGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM』が発売され、約40万枚以上を出荷したヒットアルバムとなりました。すべてが『HiGH&LOW』のために書き下ろされた曲で、『HiGH&LOW』の世界を体感できるHiGH&LOWオールスターアルバム。EXILE TRIBE、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE、THE SECOND from EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、E-girls、ACE OF SPADES、PKCZ、DORBERMAN INFINITYといった、豪華アーティストが集結し、『HiGH&LOW』の世界を盛り上げています。

同じく2016年には「HIGH&LOW THE LIVE」と銘打った18公演のライブが4大ドームで行われました。『HIGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM』の曲に合わせ、ステージ上で変幻自在にバイク・カーアクションやパルクール、殺陣などを繰り広げ、映画やドラマの世界観を舞台上で再現してみせました。

「ハイアンドロー」シリーズを見られる動画配信サービス

「ハイアンドロー」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど一気に見直したいという方は、動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年6月時点で映画およびドラマ「ハイアンドロー」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。各サービスで、配信されている作品が少しずつ異なるので、注意しましょう。

Hulu

ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON1』

ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON2』

ドラマ『HiGH&LOW THE DTC』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE』

映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』

映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』

ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』

映画『HiGH&LOW THE WORST』

総集編『HiGH&LOW THE BEST BOUT』

ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』

映画『HiGH&LOW THE WORST X』

Huluでは『ROAD TO HiGH&LOW』以外の作品をすべて見られます。

Netflix(ネットフリックス)

映画『ROAD TO HiGH&LOW』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』

映画『HiGH&LOW THE WORST』

映画『HiGH&LOW THE WORST X』

Netflixでは『ROAD TO HiGH&LOW』を含む、映画6作品が見られます。

Amazon・プライム・ビデオ

ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON1』

ドラマ『HiGH&LOW~THE STORY OF S.W.O.R.D.~ SEASON2』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE』

映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』

映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』

映画『HiGH&LOW THE WORST』

映画『HiGH&LOW THE WORST X』

Amazon・プライム・ビデオでは、ドラマ2シーズンと映画7作品を見ることができます。

TELASA

映画『ROAD TO HiGH&LOW』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE』

映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY2017』

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』

映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』

映画『HiGH&LOW THE WORST』

映画『HiGH&LOW THE WORST X』

TELASAでは、映画8作品を視聴可能です。

「ハイアンドロー 」シリーズは日本テレビ制作の作品であるため、日本テレビ系列の動画配信サービス「Hulu」であれば『ROAD TO HiGH&LOW』以外の作品をすべて視聴可能です。

Netflix、Amazon・プライム・ビデオ、TELASAでも視聴可能ですが、それぞれ配信されている作品が少しずつ違うため、注意しましょう。

ハイアンドローを見るおすすめの順番や人気順を紹介しました

本記事では、「ハイアンドロー」シリーズの作品を見る順番とその理由、各作品の見どころや魅力などを紹介してきました。「ハイアンドロー」シリーズは2015年から始まり、ドラマ、映画と展開しているため、さまざまな楽しみ方ができます。また、高橋ヒロシの不良漫画『クローズ』『WORST』とのコラボレーションも始まり、さらにその世界を広げています。

人気俳優が数多く登場し、その友情や強い絆、さらに派手な乱闘などで日本人の琴線に触れる熱い物語が展開する「ハイアンドロー」シリーズ。まだ見たことがないという方も、既に見たという方も、この記事を参考に、ぜひこの世界観を体験してみてはいかがでしょうか。濃いキャラクター、そして濃い物語が、きっとクセになってしまうはずです。

