映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日全国公開)の本編映像が公開された。

研究員たちの熱狂的で愛おしい“オタク”全開の姿

今回公開となったのは、研究所で働く清恵役の黒木華と、その後輩・椎名を演じる青木柚が、ペンライトを振り回しながら踊り狂う、“推し活”全開の貴重な本編シーン。

奨学金という多額の借金をかかえ、非正規雇用の研究員として日々ギリギリの生活を送りながら、推し活を生きがいとしている清恵。一方、同じ研究所で働きながらも、若手研究者として表彰され、スタンフォード大学のラボへの在籍も決まっている将来有望なハイスペック研究員・椎名。そんな椎名に嫉妬心を抱いていた清恵だったが、飲み会の場で同じアイドルグループを推していることが発覚。一気に距離を縮めた二人は、そのまま椎名の家に向かうことに……。

フランスに移住した叔父の大邸宅に一人で暮らす椎名。シャンデリアが煌めくクラシック調の豪華な邸宅だが、ひとたび部屋に入ると、場違いなほどの大量の“推し”グッズや写真がびっしりと飾られた “推し部屋”が出現。さらに、椎名が部屋の電気を消すと、ネオンが光り、大画面には推しのMV映像が流れ始める。大音量で音楽が鳴り響く中、ペンライトを振り回しながら、歌い、踊る二人。

研究所では決して見せることのない研究員たちの熱狂的で愛おしい“オタク”全開の姿が映し出されている。“推し”を通じて一気に距離を縮めていく清恵と椎名。しかし【金密輸】をめぐりこのオタクの友情は思わぬ方向にねじれていく――。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会