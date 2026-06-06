「正名僕蔵かと思ったら違った、吉岡睦雄という人だ」――。そんな声をエゴサーチで目にしていた正名僕蔵が、吉岡睦雄との初共演を回顧。実際に酒を酌み交わして語り合い、「心の広い方でほっとしました」と笑顔を見せた。

吉岡睦雄「二代目正名僕蔵です」

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台挨拶が5日に都内で行われ、賀来賢人、木村多江、稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、デイヴ・ボイル監督が登壇した。

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』(24)でタッグを組んだ賀来とボイル監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品。賀来がプロデューサー、ボイル氏が脚本・監督を務めた完全オリジナルストーリーとなる。

撮影中の思い出を聞かれた正名は、「1日に最低1回はエゴサーチするんですよ、私」と切り出し、「そのとき、わりと『正名僕蔵かと思ったら違った、吉岡睦雄という人だ』というのを目にしていて。(吉岡とは)この映画で初めて共演させていただいたんですね。で、こういうことを書かれている吉岡さんって、私に対してどんな気持ちを持ってるのかなと思って。それが気になっていて……」と吉岡に抱いていた思いを告白。

続けて、正名は「地方ロケでしたので、お部屋にお誘いして、お酒を飲みながらいろいろお話させていただいて。私のエゴサーチのそういうことにはまったく頓着されていない、もっと心の広い方でほっとしました」と吉岡とのエピソードを披露すると、すかさず吉岡が「二代目正名僕蔵です」と名乗り、会場を笑わせる場面もあった。

本作で正名は通報を受けて洋館にやってくる巡査という役どころ。プロデューサーの賀来は、正名のキャスティングについて「正名さんは、ただらなぬオーラというか……何を考えているのか、何が本当なのか、ということも含め、これ(役)を体現できるのは正名さんしかいないなと思って、オファーさせていただきました」と説明。それを聞いた正名が「あと、おまわりさんの制服、似合いそう、とか」と笑いかけると、賀来も「それもありますね」と笑い、場を和ませていた。