「ああいうことができる人に会ったことがない」――。賀来賢人が、映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』で共演した穂志もえかを絶賛した。毎テイク違う芝居を見せる姿に驚き、「すばらしい出会いをさせていただきました」と語った。

賀来賢人

木村多江をキャスティングした決め手

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台挨拶が5日に都内で行われ、賀来賢人、木村多江、稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、デイヴ・ボイル監督が登壇した。

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』(24)でタッグを組んだ賀来とボイル監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品。賀来がプロデューサー、ボイル氏が脚本・監督を務めた完全オリジナルストーリーとなる。

本作でキャスト兼プロデューサーを務めている賀来は、洋館のオーナー・禎子役に木村をキャスティングした決め手について聞かれると、「以前『忍びの家』でご一緒させていただいて、僕とデイヴは何度も救われたんです。お芝居でもそうだし、制作というものについて僕とデイヴはまだまだひよっこだったので、何度も温かい言葉をかけていただいて」と回顧。

続けて「(脚本を)初見で読んだときに『この役は多江さんだな』と分かるキャラクターだったんです、禎子が。それで多江さんにまずお願させていただいた、という次第です」と裏側を明かした。

穂志もえかを絶賛「初めて会うタイプの俳優さん」

この日は、撮影のため舞台あいさつに出席できなかった主演・穂志もえかからのビデオメッセージも紹介された。

その後、穂志との撮影について聞かれた賀来は「初めて会うタイプの俳優さん」と表現し、「本人も冗談で言っていたけど、『私は毎カット毎カット、同じ芝居ができないんです』と。編集する身としては、同じ芝居をすると後で編集したときにお話がつながりやすいんだけど、穂志さんは毎テイク、まったく違うお芝居を持ってくる。本人はコンプレックスだったらしいけど、僕とデイヴからするとすごく面白くて」と感嘆した。

また、賀来は「不安な表情だったり、セリフがなくてもあそこまで見ている人を惹きつける表現というのは……ああいうことができる人に会ったことがない」と穂志を絶賛。「すばらしい出会いをさせていただきましたし、すごい熱量を持ってこの作品に臨んでくれたなと思います」と感謝の思いを語っていた。