映画『四月の余白』(6月26日 新宿ピカデリーほか全国公開)の本編映像と場面カットが公開された。

草野冬子(夏帆)の緊迫した場面

今回公開されたのは、暴力衝動や問題行動を繰り返す少年・澤海斗(上阪隼人)の担任教師・草野冬子(夏帆)をとらえた本編映像。

映像の冒頭は、板書しながら正岡子規の俳句の意味を説明する冬子の横顔にフォーカス。しかしカメラが切り替わると、黒板には「海斗を解放しろ!」という生徒の大きな落書きが映り、さらに生徒たちが教壇に背を向けてクラスメイトと談笑、「先生、わからないんでもう1回お願いします」「わかりません!」とあからさまに冬子の発言を遮るなど、授業中とは思えない光景が広がる。

完全に学級崩壊してしまった3年3組について、職員室で隣に座る同僚は問題児の海斗を更生施設「みらいの里」に厄介払いしたことが引き金であるかのように冬子を責める。ほかの生徒たちの学校生活を守るために海斗の両親へ「みらいの里」を紹介した冬子は居ても立っても居られず「じゃあ、どうすれば良かったんですかね!?」と激昂。

相手が反論に困っていると「答えられないんだったら適当なこと言わないでくださいよ!」と叫びながら、自分の髪を強く引っ張り、髪が束になり抜け落ちてしまう。自身の信念と現実との狭間で葛藤する冬子の強い眼差しと悲痛な叫びが胸を打つ、緊迫した場面となっている。