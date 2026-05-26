中東情勢を巡っては停戦に向けた動きも見られる中、SpaceXやOpenAI、AnthropicのIPOなど、米国のテクノロジー企業には引き続き大きな注目が集まっています。

日経平均も6万円台に乗る局面ですが、成長産業の勢いという点では、依然として米国企業の存在感は大きいといえるでしょう。

そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、米国の成長企業が数多く上場する「NASDAQ100指数」に関連するファンドについて解説してもらいます。

NASDAQ100指数の実力は？

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2026年6月11日、米国・カナダ・メキシコの共催によるサッカーワールドカップが開幕します。世界最大級のイベントを背景に、開催国の中心である米国への注目は一段と高まりそうです。

その米国市場の中でも、成長企業が数多く上場する「NASDAQ100指数」は、エヌビディア、アルファベット、アップルなどの主要テクノロジー企業で構成される代表的な株価指数です。NASDAQ全体の動きを示す「NASDAQ総合指数」が3,000銘柄以上の幅広い企業を対象とするのに対し、NASDAQ100指数はその中から時価総額の大きい非金融企業約100社に絞り込んだ指数となっています。

このためNASDAQ100指数は、対象銘柄が厳選されている分、成長力の高い大型テック企業の影響を強く受けやすく、米国株式市場の中でも特に成長性を色濃く反映する指数として位置づけられています。近年はAIや半導体といった成長分野を背景に上昇を続けており、足元では節目となる30,000ポイント到達も視野に入っています。

では、そのNASDAQ100指数の実力はどの程度なのでしょうか。日本の投資家に分かりやすいよう、為替変動も反映されたインデックスファンドのパフォーマンスを通じて確認していきます。

NASDAQ100指数に連動を目指すファンドの中でも、代表的な存在が「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」です。同ファンドは2018年8月に設定されており、比較的長い運用実績を有しています。 そこで、本ファンドの設定来から直近までの約7年半における、NASDAQ100、米国株式（S&P500）、そして全世界株式（オール・カントリー、いわゆるオルカン）の3つのインデックスファンドのパフォーマンスを比較したものが図表1です。

図表1 主なインデックスファンドのパフォーマンス比較 （2018/10/31＝100、2026/5/20まで） ※ QUICKデータをもとにSBI証券作成、NASDAQ100はiFreeNEXT、S&P500とオルカンはeMAXIS Slimシリーズ、上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません

NASDAQ100はオルカン・S&P500を大きく上回る展開に

設定来ではNASDAQ100が600まで上昇する一方、S&P500が424、オルカンが365にとどまっており、その差が拡大しています。

AI関連をはじめとするテクノロジー企業の成長が市場全体をけん引してきたことが明確であり、指数そのものの強さがNASDAQ人気の背景にあるといえるでしょう。

また、NASDAQ市場は上昇局面では大きな値上がりが期待できる一方で、下落局面では値動きが大きくなりやすい傾向がある点には留意が必要です。

このようにNASDAQ市場は高い成長性を持つ一方で、どのようにその成長を取り込むかが投資成果に影響します。

そこで、NASDAQの成長をどのように取り込むべきかを考える上で、NASDAQ関連ファンドの直近の動向を1年リターンで確認したものが図表2です。

1年リターンを採用した背景には、2024年からの新NISA開始を契機として、NASDAQ関連ファンドのラインナップが大きく拡充したことがあります。