投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】仕事から帰ったら晩酌しながらバラエティ番組を見る毎日だったが、株を始めてからは……

ニュースがより身近になりますよね。

焦らず自分のペースで続けていきましょう。