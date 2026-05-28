投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】仕事から帰ったら晩酌しながらバラエティ番組を見る毎日だったが、株を始めてからは……

ニュースがより身近になりますよね。

みんな通ってきた道!? ✅『投資初心者あるある?』を一気読み

焦らず自分のペースで続けていきましょう。

菅原県

菅原県

漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。

Twitter:@sugawaraken

この著者の記事一覧はこちら