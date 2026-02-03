oricon MEは2月2日、「クレジットカード」についての顧客満足度調査の結果を発表した。調査は2025年10月14日～11月7日、28,857人を対象にインターネットで行われた。

2026年 オリコン顧客満足度調査 クレジットカード 3ランキング総合結果

年会費無料は「Olive フレキシブルペイ」が1位

年会費無料では、「Olive フレキシブルペイ(一般)」が前回の総合4位からランクアップし、初の総合1位を獲得した。評価項目別では、全8項目中「デザイン」「ポイント・マイル」「付帯サービスの充実さ」「セキュリティ対策」の4項目において1位の評価を得ている。とくに2年連続で1位となった「デザイン」については、利用者から好意的な声が寄せられた。

具体的には、「スタイリッシュなカードデザインと、安心と信頼度が高く、フレキシブル(クレジットとデビット)に利用出来る点も良い」(50代・女性)、「指紋認証やナンバーレス等セキュリティがしっかりしている」(40代・女性)、「コンビニ等でのタッチ決済でポイント還元率が高い」(20代・男性)といった声が挙がっている。

2026年 オリコン顧客満足度調査 クレジットカード 年会費無料ランキング総合結果

2026年 オリコン顧客満足度調査 クレジットカード 年会費無料 評価項目ランキング結果

一般カードは「楽天ANAマイレージクラブカード」が1位

クレジットカード(一般)では、「楽天ANAマイレージクラブカード」が前回の総合2位からランクアップし、初の総合1位となった。評価項目別では、全9項目中「カードの作りやすさ」「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」の3項目において1位の評価を得ている。また、総合2位となった「アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード」は、「デザイン」「付帯サービスの充実さ」「サポート体制」「セキュリティ対策」の4項目で1位を獲得している。

利用者からは、「審査が早い」(30代・女性)、「使える場所が多くポイントも貯まりやすい」(30代・男性)、「ポイントの使える店が近くに多い」(60代以上・男性)といった声が集まった。

2026年 オリコン顧客満足度調査 クレジットカード(一般)ランキング総合結果

2026年 オリコン顧客満足度調査 クレジットカード(一般)ランキング 評価項目結果

ゴールドカードでも「Olive フレキシブルペイ」が1位

ゴールドカードでは、「Olive フレキシブルペイ(ゴールド)」が初の総合1位となり、「年会費無料」とあわせて2冠を獲得した。評価項目別では、全9項目中「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」「デザイン」「セキュリティ対策」の4項目において1位の評価を得ている。また、総合2位となった「PayPayカード ゴールド」は、「カードの作りやすさ」「ポイント・マイル」「サポート体制」の3項目で1位を獲得している。

利用者からは、「カードのアプリがわかりやすく使いやすい」(40代・女性)、「タッチ決済が便利で、関連サービスの利用がしやすい」(20代・男性)、「とても利用しやすく、ポイントも貯まりやすい」(30代・男性)といった声が寄せられている。

2026年 オリコン顧客満足度調査 ゴールドカード ランキング総合結果