「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。 お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京と地方、両方の生活を経験して感じたことを交えながら、お金に関する情報などをお伝えいたします。

「東京23区は家賃が高い!」と、以前から言われていますが、この数年でさらに家賃が上がっているように思います。大学等の入学により親元を離れて一人暮らしをする予定の子がいる家庭では、少しでも一人暮らし用の家賃を抑えたいと思っていらっしゃるでしょう。

ただし、家賃が安ければよいというものではありません。衛生面や安全面も考慮した住居環境を考慮する必要があります。前回(第173回)のコラムでお伝えした「学生マンション」と一般募集されている賃貸マンションでは、家賃の金額等どのような違いがあるのか、東京都の実際の物件で比較してみましょう。

東京都の物件 -「最寄り駅：明大前」で比較

【1】学生マンション「ハイムリード明大前」(2025年12月9日現在満室)

賃料：79,500円～90,000円

管理費：9,000円

敷金：1ヵ月

礼金：2ヵ月

最寄り駅：京王線明大前駅より徒歩6分

間取り・面積：1K～2LDK／25㎡～25.5㎡／8帖

階数・全部屋数：地上3階建ての32部屋

向き：南、北

完成年月：2019年5月(築6年)

各室専用設備：バストイレ別／エアコン／インターフォン(TVモニター付き)など。

共同設備：インターネットとWi－Fi対応／オートロック／防犯カメラ／宅配ボックスなど。

家賃保証：契約時に別途保証委託料が必要となる。契約時に「月額賃料等×50%」、更新時に年間10,000円かかる。

契約年数：1年

更新料：賃料の1ヵ月分

その他の費用：電気、水道、都市ガス－個人契約で自己負担となる。

インターネット利用－加入時13,200円、月額3,300円

契約時に除菌施工費－18,700円

契約時に鍵交換費－19,800円

契約時(任意)に投てき用消火用具－6,600円

契約時(任意)に駐輪登録料－5,500円

契約時および更新時に総合補償(保険)－21,120円

契約時および更新時に総合補償OVOプラス(保険)－9,900円

仲介手数料－家賃1ヵ月分＋消費税

更新時に事務手数料－19,800円

契約時に基本清掃料－38,500円

物件の詳細は「ハイムリード明大前」をご参照ください。

【2】一般募集されている賃貸マンション「PASEO明大前」

賃料：96,000円

管理費：10,000円

敷金：0円

礼金：0円

最寄り駅：京王線明大前駅より徒歩5分

間取り・面積：ワンルーム／18.74㎡

階数：3階／4階建て

向き：東

築年数：築3年

各室専用設備：バストイレ別／エアコン／オートロックなど。

共同設備：防犯カメラ／宅配ボックス

家賃保証：契約時に別途保証委託料「家賃総額×30%～40%」が必要となる。継続保証委託料年間10,000円以上かかる可能性あり。

契約年数：2年

更新料：賃料の1ヵ月分

その他の費用：電気、水道、都市ガス－個人契約で自己負担となる。

インターネット利用－個人契約となるか確認が必要。

入居時または退去時にルームクリーニング代－38,500円

退去時にカギ交換費用－27,500円

火災保険加入－約20,000円

仲介手数料－家賃1ヵ月分＋消費税

物件の詳細は「PASEO明大前」サイトをご参照ください。

立地条件が類似している学生マンションと通常の賃貸マンションの物件を比較してみました。「家賃＋管理費」の金額を見てみると、上記の学生マンションの最も家賃が高い物件が99,000円、通常の賃貸マンションが97,000円となりました。

また、上記の通常のマンションのように敷金・礼金が「0円」という物件であれば、初期費用が抑えられます。立地等によっては、学生マンションの方が、通常の賃貸マンションよりも家賃等が必ず安いとは言い切れないようです。

ただし、上記の2つの物件においては、学生マンションのほうが、部屋の面積が広く、インターネットやWi－Fi環境もすでに整備されていることがウェブサイトに明確に記載されているので、入居してすぐに勉強できる環境が整うでしょう。また、いずれの物件においても、「家賃と管理費」のみならず、入居時や退去時にどれくらい費用が発生するのかなど「借りている間にかかる費用」について、契約する前に確認しておきましょう。