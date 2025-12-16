「シャトレーゼ」の人気ケーキランキングをご紹介します。工場直送で、美味しさと低価格が魅力のシャトレーゼ。和菓子店のルーツを持ち、現在は和菓子、生洋菓子、焼き菓子、アイスなど幅広いお菓子を扱っています。たくさんのお菓子がそろう実店舗は甘いもの好きにはたまらない空間。家族のおやつに、手土産に、心強い存在です。

シャトレーゼの人気ケーキはどれ

このシャトレーゼの数あるケーキのなかで、人気のケーキはどれなのでしょう。本記事ではマイナビニュース会員を対象にアンケート調査を行い、結果をランキング形式にまとめました。寄せられたコメントとともにご紹介しますので、気になるケーキを見つけてみてください。

・調査時期: 2025年11月29日

・調査対象: マイナビニュース会員

・調査数: 男女合計305人(男性: 229人、女性: 76人)

・調査方法: インターネットログイン式アンケート

※価格やカロリーは2025年12月時点の情報です

シャトレーゼとは?

1954年、山梨県甲府に今川焼風のお菓子を売る店として創業したのが始まり。現在は契約農家などから原材料を直接仕入れ、自社工場で製造し、店舗まで自社配送を行う「ファームファクトリー」というシステムを確立し、日本全国にお店が広まっています。

シャトレーゼのお菓子は、安心、新鮮、お手頃価格というのが強み。洋菓子、和菓子、焼き菓子、アイス、ワイン、パンなど種類も幅広く、子どもの集まりの手土産や、家族みんなのお菓子などを調達するのにぴったりです。

シャトレーゼのケーキは好き?

はい…84.6% いいえ…15.4%

シャトレーゼの人気ケーキランキング

質問に「はい」と答えた方に、シャトレーゼのケーキでどれが好きなのかを聞きました。票の多かった順に並べると下記の通りです。

1位 スペシャル苺ショート(17.8%)

2位 ダブルチーズケーキ(9.3%)

3位 パリパリチョコショート(7.4%)

4位 いちごミルクモンブラン(6.6%)

5位 北海道産マスカルポーネのチーズモンブラン(5.4%)

6位 なめらかスフレチーズケーキ(5%)

7位 うみたて卵プリンのアラモード ハッピー雪だるま(4.3%)

8位 糖質78％カットの濃厚チョコショートケーキ(3.9%)

9位 かわいいくまちゃん(3.4%)

10位 まんまるりんごケーキ(3.1%)

10位 クレープ・オ・ショコラキャラメル(3.1%)

12位 栗とさつまいものプレミアムショート(2.7%)

13位 マカロン5個入(2.3%)

13位 マカロン ピスタチオ(2.3%)

13位 乳と卵と小麦粉を使用していないショートケーキ(2.3%)

16位 濃茶のショコラデザート(1.9%)

16位 マカロン シトロン(1.9%)

18位 クレープ・オ・フリュイ(1.2%)

18位 マカロン チョコ(1.2%)

20位 マカロン フランボワーズ(0.8%)

20位 キッズショート(0.8%)

20位 スターダスト(0.8%)

23位 マカロン バニラ(0.4%)

シャトレーゼの人気ケーキの価格やカロリー、アレルギー情報

ここからはランクインしたケーキについて、簡単な内容とアンケートに寄せられたおすすめコメントをご紹介します。

1位 スペシャル苺ショート(17.8%)

シャトレーゼの人気ケーキランキング、1位は「スペシャル苺ショート」(￥410、285kcal)でした。ていねいに、じっくりと焼き上げたふわふわのスポンジが自慢の一品。コクのあるなめらかな生クリーム、甘酸っぱいいちごとの相性もぴったりです。王道でありながら、価格が500円を切るというのもうれしいところ。

おすすめコメント

「いたってシンプルだけど、それが美味しい」(45歳男性)

「コスパがいいですね。一般的な店より100円は安いと思う」(65歳女性)

「スポンジがふわふわで、甘さもちょうど良い」(66歳男性)

商品概要

本体価格: ￥410

アレルギー：卵、乳、小麦、大豆

2位 ダブルチーズケーキ(9.3%)

2位は「ダブルチーズケーキ」(￥345、233kcal)でした。まったりとコクのあるスフレチーズに、ほどよい酸味でさわやかなレアチーズを重ねたケーキ。見た目はシンプルですが2つの異なる風味と口当たりが楽しめ、チーズ好きなら見逃せません。

おすすめコメント

「チーズが濃厚なところが大好き」(50歳女性)

「何度食べても飽きません」(53歳女性)

「ロングセラーだと思う。生クリーム系が売り切れている時は必ずこちらを買います」(42歳女性)

商品概要

本体価格：￥345

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

3位 パリパリチョコショート(7.4%)

3位は「パリパリチョコショート」(￥453、305kcal)でした。チョコレート味のスポンジとクリームに、板チョコをサンド。くちどけの良さとパリパリ食感のコントラストが特徴的です。ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用しており、コク深く、香りも豊か。

おすすめコメント

「チョコクリームがたっぷり使われていて美味しいです」(44歳女性)

「パリパリ食感が絶妙でくせになる」(41歳男性)

「自分のなかではこれが一番美味しいと思う」(39歳男性)

商品概要

本体価格：￥453

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、オレンジ

4位 いちごミルクモンブラン(6.6%)

4位は「いちごミルクモンブラン」(￥421、379kcal)でした。スポンジの上にダイスカットのいちご、練乳ソース、ホイップクリーム、いちごクリームが重ねられた一品です。ふんわりとろける練乳の風味といちごの酸味が絶妙。仕上げにトッピングされたハート型の板チョコがポイントに。

おすすめコメント

「いちごもモンブランも、自分にとって大好きなものなので」(56歳男性)

「ちょっと贅沢感を味わいたい時にぴったり」(43歳女性)

「シャトレーゼのモンブランが好きなので」(71歳男性)

商品概要

季節限定

本体価格：￥421

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

5位 北海道産マスカルポーネのチーズモンブラン(5.4%)

シャトレーゼの人気ケーキランキング、5位は「北海道産マスカルポーネのチーズモンブラン」(￥410、344kcal)でした。淡雪のようにふんわり、やさしい雰囲気のモンブランです。スポンジの上に重ねられたレモンピール入りのいちごソースがアクセント。チーズがさわやかに香ります。

おすすめコメント

「チーズモンブランというのは珍しいし、実際に美味しいので」(55歳男性)

「甘すぎず、チーズの風味がしっかり感じられて食べやすい」(64歳男性)

「マスカルポーネのクリーミーさがたまりません」(58歳男性)

商品概要

季節限定

本体価格：￥410

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

6位 なめらかスフレチーズケーキ(5%)

6位は「なめらかスフレチーズケーキ」(￥302、237kcal)でした。フランスブルターニュ産クリームチーズを100％使用したこだわりの一品。低温、長時間で焼き上げることで、しっとりとした食感に仕上げています。なめらかな口どけと、レモンの香りがほのかに感じられるさっぱりとしたあと味です。コスパでも人気。

おすすめコメント

「このお値段で、この味と満足感はすごい」(42歳男性)

「ふわふわで口の中でとろけます」(55歳男性)

商品概要

本体価格：￥302

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆

7位 うみたて卵プリンのアラモード ハッピー雪だるま(4.3%)

7位は「うみたて卵プリンのアラモード ハッピー雪だるま」(￥432、328kcal)でした。スポンジ、クリームの上に卵のやさしい甘みのプリンをのせ、周りにホイップクリームとフルーツが散りばめられています。見ているだけで楽しい気分に浸れる一品。

おすすめコメント

「季節感があって、見た目からかわいい」(61歳男性)

「シャトレーゼのプリンは甘くて美味しい」(67歳男性)

商品概要

本体価格：￥432

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン、オレンジ、キウイフルーツ、さけ

8位 糖質78％カットの濃厚チョコショートケーキ(3.9%)

8位は「糖質78％カットの濃厚チョコショートケーキ」(￥356、283kcal)でした。小麦粉の代わりに大豆粉、砂糖の代わりに甘味料を使うなどして糖質をしっかりカット。砂糖不使用のチョコレートのほろ苦さと深いコクをしっかり楽しめ、満足感が感じられます。

おすすめコメント

「罪悪感が軽減されるし、チョコレートの濃厚な味が好きだから」(29歳女性)

「他のお店ではなかなかないケーキだと思うから」(46歳女性)

商品概要

本体価格：￥356

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

9位 かわいいくまちゃん(3.4%)

9位は「かわいいくまちゃん」(￥313、358kcal)でした。くまの顔が表現されたかわいらしいデザート。ココアスポンジ、チョコチップ、チョコクリームが重なり、ふわりととろけるなめらかさです。価格もお手頃で、子どものおやつや手土産にぴったり。

おすすめコメント

「見た目がかわいいし、何といっても値段が魅力的」(54歳男性)

商品概要

本体価格：￥313

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

※特定原材料(くるみ)を含む商品と共通の設備で製造｡

10位 まんまるりんごケーキ(3.1%)

シャトレーゼの人気ケーキランキング、10位は「まんまるりんごケーキ」(￥432、320kcal)でした。つやつやのりんごの見た目が特徴的なカップデザート。プリン、スポンジ、ゼリー入りソース、ムースなどがていねいに重ねられています。周りにまぶされたホワイトクッキーのザクザク食感も楽しい。

おすすめコメント

「見た目にインパクトがあるから」(45歳男性)

「りんごが甘酸っぱくて美味しいし、かわいい」(44歳女性)

商品概要

期間限定

本体価格：￥432

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン、りんご

10位 クレープ・オ・ショコラキャラメル(3.1%)

10位には「クレープ・オ・ショコラキャラメル」(￥410、320kcal)も。コーヒーシロップがしみ込んだココアスポンジ、クレープ、マシュマロなどが交互になった楽しいケーキです。スポンジのふわふわ感、クレープのしっとり感、マシュマロのまったり感など食感もじっくり味わいたい一品。

おすすめコメント

「見た目が豪華で手土産で持っていくと喜ばれます。キャラメル風味で美味しい」(51歳女性)

商品概要

本体価格：￥410

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

12位 栗とさつまいものプレミアムショート(2.7%)

12位の「栗とさつまいものプレミアムショート」(税別¥480、386kcal)は、スポンジに栗甘露煮入りの栗クリームを重ね、さつまいもと栗の甘露煮をトッピングした大人好みのケーキです。仕上げにまぶされたココアパウダーのほろ苦さも絶妙。

13位 マカロン5個入(2.3%)

13位の「マカロン5個入」(￥1,080、301kcal)は、シャトレーゼの5種類あるマカロンの詰め合わせ。さっくり、口溶け良く焼き上げた皮でクリームをサンド。カラフルな見た目と華やかなパッケージで手土産に最適です。

商品概要

本体価格：￥1,080

アレルギー:卵、乳、大豆、ゼラチン、アーモンド

冷蔵

※特定原材料(小麦)を含む商品と共通の設備で製造しています｡

13位 マカロン ピスタチオ(2.3%)

同じ13位の「マカロン ピスタチオ」(￥162、63kcal)は、シャトレーゼのマカロンで一番人気。鮮やかなグリーンが印象的な一品です。イタリア産ピスタチオが使われ、ナッツの香ばしさとコクが楽しめます。

商品概要

本体価格：￥162

アレルギー:卵、乳、大豆、アーモンド

冷凍

※特定原材料(小麦)を含む商品と共通の設備で製造しています｡

13位 乳と卵と小麦粉を使用していないショートケーキ(2.3%)

同じく13位の「乳と卵と小麦粉を使用していないショートケーキ」(￥302、274kcal)は、乳の代わりに豆乳、卵の代わりに大豆、小麦粉の代わりに米粉を使用したアレルギー対応のケーキです。サンドされたいちごのコンポートの甘酸っぱさがアクセント。

商品概要

本体価格：￥302

冷凍

乳と卵と小麦粉を使用していないショートケーキの詳細情報

16位 濃茶のショコラデザート(1.9%)

シャトレーゼの人気ケーキランキング、16位は「濃茶のショコラデザート」(￥475、561kcal)。2種類の抹茶の香りとチョコレートの甘さを融合させた和洋折衷のカップデザートです。ミルクチョコクリーム、抹茶入りチョコガナッシュのほか、自家炊き粒あんなどが細かく層になっています。

商品概要

本体価格：￥475

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

※特定原材料(くるみ)を含む商品と共通の設備で製造｡

16位 マカロン シトロン(レモン)(1.9%)

16位の「マカロン シトロン(レモン)」(￥162、59kcal)は、ビタミンカラーが目を引くひと粒。アーモンドが香ばしい皮に、さわやかな酸味のレモンクリームが絡みます。

商品概要

本体価格：￥162

アレルギー:卵、乳、ゼラチン、アーモンド

冷凍

※特定原材料(小麦)を含む商品と共通の設備で製造しています｡

18位 クレープ・オ・フリュイ(1.2%)

18位の「クレープ・オ・フリュイ」(￥410、425kcal)は、しっとりとしたクレープでいちご、マンゴー、キウイをサンドした、断面までにぎやかな一品です。スポンジもサンドされているのでボリューム感もあります。

商品概要

本体価格：￥410

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン、キウイフルーツ

※はちみつを使用しておりますので、1歳未満のお子様はお控えください。

18位 マカロン チョコ(1.2%)

18位の「マカロン チョコ」(￥162、66kcal)は、さっくり焼き上がった皮とコクのあるチョコクリームが絶妙な味わい。マカロンを買うときにはおさえておきたい、定番の味です。

商品概要

本体価格：￥162

アレルギー:卵、乳、アーモンド

冷凍

※特定原材料(小麦)を含む商品と共通の設備で製造しています｡

20位 マカロン フランボワーズ(0.8%)

20位は「マカロン フランボワーズ」(￥162、52kcal)。鮮やかなピンク色がかわいらしいひと粒には、フランボワーズのジャムがサンドされています。甘酸っぱさが口いっぱいにふんわり。

商品概要

本体価格：￥162

アレルギー:卵、乳、アーモンド

冷凍

※特定原材料(小麦)を含む商品と共通の設備で製造しています｡

20位 キッズショート(0.8%)

20位の「キッズショート」(￥129、226kcal)は、トッピングの砂糖菓子がなんともかわいらしいケーキ。ホイップクリームは甘さひかえめで、いちごクリームが挟んであります。魅力は何といっても手頃な価格。

商品概要

本体価格：￥129

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン

予約販売

20位 スターダスト(0.8%)

20位の「スターダスト」(￥129、238kcal)も価格が魅力的。こちらはチョコクリームがサンドしてあり、流れ星の板チョコがトッピングされています。子どもが集まる時の手土産にぴったりです。

商品概要

本体価格：￥129

アレルギー:卵、乳、小麦、大豆

冷凍

※特定原材料(小麦)を含む商品と共通の設備で製造しています｡

23位 マカロン バニラ(0.4%)

23位の「マカロン バニラ」(￥162、61kcal)は、マダガスカル産バニラを使ったクリームの上品な甘さが特徴。アイボリーのやさしげな色合いにも心がほっと和みます。

商品概要

本体価格：￥162

アレルギー:卵、乳、ゼラチン、アーモンド

冷凍

※特定原材料(小麦)を含む商品と共通の設備で製造しています｡

シャトレーゼのケーキは味にも価格にも大満足

シャトレーゼの人気ケーキランキングをご紹介しました。1位「スペシャル苺ショート」、2位「ダブルチーズケーキ」、3位「パリパリチョコショート」という結果に。ご自分の好きなケーキ、または気になるケーキはありましたか?

種類が多いシャトレーゼのケーキにおいて、「スペシャル苺ショート」には2割近い票が集まりました。しっとりふわふわのスポンジとすっきりとした甘さのホイップクリーム、いちごがサンドされ、さらにトッピングにもいちごが使わた王道のショートケーキにもかかわらず、価格が500円をきるというお手頃感。

シャトレーゼのケーキといえば、この手頃な価格が大きな魅力になっています。その理由は仕入れから製造、運搬までを自社で担う「ファームファクトリー」システム。問屋を通さないことが低価格につながっているのだとか。消費者には何ともうれしい仕組みですね。

子どもの友達と集まる時、お盆や正月に親戚と集まる時など、ケーキがあれば食卓も華やいで会話も弾みそう。予定のある方は、シャトレーゼのケーキを手土産に考えてみてください。

・調査時期: 2025年11月29日

・調査対象: マイナビニュース会員

・調査数: 男女合計305人(男性: 229人、女性: 76人)

・調査方法: インターネットログイン式アンケート