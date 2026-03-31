バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

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「すべての色をブラックにするこだわりがあった」(男性／53歳)

筆者の高校時代の先輩も黒が大好きで、カワサキ「GPz400FⅡ」という激シブマシンに黒レザーというマッドがマックスなスタイルでした。理由は『カッコイイから』で、特にカワサキは黒が最高なのだそうです。その後、筆者もカワサキの中古を探したところ、引き当てたのが黒でした。ホントは別の色が欲しかったんですが。

先輩に『黒は線傷が目立ちませんか?』と聞いたところ『こまけぇ野郎は黒いカワサキなんて乗れねぇよ!マジックでも塗っとけ!!』と。先輩は若くして不慮の事故で亡くなりましたが、筆者は今も乗り続けている黒いカワサキの小傷を見るたびに、あの豪快な笑い声を思い出すのです。

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調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート