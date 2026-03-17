バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

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「中身より外装の美しさにこだわっています」(男性／50歳)

外装がキレイなバイクからはオーナーの愛情が伝わってきます。クルマと違ってバイクは複雑なメカパーツがむき出しなので、洗車に一日かけるオーナーもいるほどです。ただ、エンジンオイルやブレーキ液など、中身のメンテも忘れないようにしたいですね。

マンガのネタは筆者の友人の姉さんです。渋谷に買い物に行けば必ずスカウトされるほど美しい方でしたが、中身は鬼か悪魔かというくらい恐ろしく、弟とその友人に容赦なく浴びせる言葉の暴力がハンパじゃありませんでした。“どんなものでも中身も大事”ということを教えてくれたのですが……。

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調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート