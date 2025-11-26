バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

⇒✅【バイク乗り「思い出エピソード」】1話から無料でイッキ読み!

「いつもキレイに磨いている」(男性／57歳)

バイクに乗るだけでなく、丁寧に洗車をしていると不具合を見つけることもあります。トラブルを未然に防ぐことにもつながるのですが、エンジンやカウリングの微妙な形状に気がつき、そこから設計者やデザイナーのコダワリを想像するなんて楽しみ方も増えると思います。

筆者は知人のバイクを点検で預かることがあるのですが、汚れていると無性にキレイにしたくなります。特にバイクに疎い奥様たちに酷使された原付の場合、なぜか涙があふれてくるので「足長おじさん」になった気分で高価なケミカル類を奢ります。友人には『代わりにボディを撫でまわすのだから「パパ活」だろ?』と言われるのですが。

調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート