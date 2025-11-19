バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

⇒✅【バイク乗り「思い出エピソード」】1話から無料でイッキ読み!

「新車でコケてレバーが曲がった」(男性／45歳)

大半のライダーは「立ちゴケ」を経験するものですが、かなりの確率でレバーが曲がります。コケたことも含めてショックは大きいかもしれませんが、「折れなかっただけラッキー!」と思えるようになったら、バイク乗りとしてランクがひとつ上がった証拠です。多分。

マンガのようにパイプやメガネレンチでレバーを曲げ直すという荒ワザは昔から知られていますが、調子に乗って欲を出すとバッキリ折れます。しかし、バイク乗りなら「走っている時に折れなかったからラッキー!!」とバカポジティブに考えるべきでしょう。筆者は気が小さいのでスペアを積んでおかないと安心できませんが。

⇒✅【バイク乗り「思い出エピソード」】1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート