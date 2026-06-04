投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】「まだNISAやってないの?」投資を始めたばかりなのに家族や友達にすすめたくなるのはなぜなのか

抑えきれない善意……!

焦らず自分のペースで続けていきましょう。