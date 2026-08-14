IKIGAI TOWNは2026年7月28日、「お金の後悔」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年1月期・2月期に45〜65歳の25,018人を対象にインターネットで実施したもの。

お金の後悔

金融資産1,000万円以上で「使わなすぎた」後悔が44.4%

「仮に人生が来年までと宣言されたら、後悔するのはどちらに近いか」と尋ねたところ、金融資産1,000万円以上では「使わなすぎて、もっと経験すればよかった」(44.4%)が、「使いすぎて、もっと貯めればよかった」(11.5%)を大きく上回った。

一方、金融資産1,000万円未満では「使わなすぎて、もっと経験すればよかった」(23.2%)と「使いすぎて、もっと貯めればよかった」(23.2%)が同率となり、資産額によって後悔の方向性が変わる結果となった。さらに、金融資産3,000万円以上では「使わなすぎて、もっと経験すればよかった」は49.0%、「使いすぎて、もっと貯めればよかった」は8.6%となり、その差はさらに広がった。

「多く遺したい」は12.0%、「ほどほどに残せばよい」が最多

人生観については、金融資産1,000万円以上で「ほどほどに残せばよい(迷惑をかけない程度)」は53.5%と最多だった。一方、「できるだけ多くの資産を遺して、一族の安定を保ちたい」は12.0%にとどまり、「自分の代で全て使い切り、人生を謳歌して死にたい」は24.6%だった。

使えない理由は「老後資金の確保」が最多

人生の豊かさを感じる要素を我慢している理由を尋ねたところ、金融資産1,000万円以上では「老後の資金を確保するために我慢している(お金はある程度あるが、将来のために使わずに貯めている)」が32.8%で最多となった。また、老後に向けて「5,000万円以上」を目標資産額としている人は、金融資産1,000万円以上で46.9%、金融資産3,000万円以上では66.8%となった。

老後資金に「非常に不安」「やや不安」と回答した人は、金融資産1,000万円以上でも59.8%、金融資産3,000万円以上でも48.1%に上った。

人生の豊かさを決める要素(複数回答)では、金融資産1,000万円以上で「趣味」は51.8%、「家族との時間」は44.8%、「旅行」は41.4%だった。一方、「新たに取り組みたいこと」では、「特に新しいことはせず、死ぬ瞬間に最も資産が多い状態を目指して、今まで通り運用・貯蓄を続ける」(40.4%)が最多となった。

「使ってよい額」が分からないから、貯めたお金も使えない

やりたいことは明確で、資産を遺すことが目的でもない。それでも使えないのは、「いくらまでなら使っても将来が破綻しないか」の目安がないためだという。

同じモニター調査の別の回では、「毎月どのくらいなら将来に大きな影響なく使えるか」を金額まで把握している人は10.0%にとどまった。目安がないまま、将来への不安から使わずに貯め続けることが、「もっと使えばよかった」という後悔につながっているとのことだ。

出典：IKIGAI TOWN モニター調査(45〜65歳・n=25,018)