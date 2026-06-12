投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】学生時代はSNSでインフルエンサーや芸能人をフォローしていたけど投資を始めたら……タイムラインが激変した話

おすすめ欄が資産形成の話ばかりに。

焦らず自分のペースで続けていきましょう。