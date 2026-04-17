投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】「ゴールデンクロス出た、よし今が買い時だ」ちゃんと分析したつもりなのに……

「買った瞬間に下がる」の洗礼……!

焦らず自分のペースで続けていきましょう。