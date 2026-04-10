投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とある初心者の体験とは?
【漫画】「ガチホでいくぞ」長期保有のつもりがどうしても気になってしまい……
……見ないつもりでもついつい気になってしまいますよね。
焦らず自分のペースで続けていきましょう。
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掲載日
投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とある初心者の体験とは?
……見ないつもりでもついつい気になってしまいますよね。
焦らず自分のペースで続けていきましょう。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
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