投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】「今日飲みにいく?」株価が上がると……

気分まで連動………!

みんな通ってきた道!? ✅『投資初心者あるある?』を一気読み

焦らず自分のペースで続けていきましょう。

菅原県

菅原県

漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。

Twitter:@sugawaraken

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