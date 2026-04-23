投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とある初心者の体験とは?
【漫画】結局いつ買えばいいの? 「今が買い時」多すぎる問題
どの「買い時」を信じればいいの………!
みんな通ってきた道!? ✅『投資初心者あるある?』を一気読み
焦らず自分のペースで続けていきましょう。
連載
掲載日
投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とある初心者の体験とは?
どの「買い時」を信じればいいの………!
みんな通ってきた道!? ✅『投資初心者あるある?』を一気読み
焦らず自分のペースで続けていきましょう。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第124回 【漫画】貯蓄できない人ほど繰り返す? 無意識の"ひとこと"の正体
お金の神様 第465回 【漫画】リクエストランチ
【一人暮らし】「手取り20万円」で生活するとどうなる? リアル家計でシミュレーションしてみた
新社会人がやりたい&個人投資家おすすめの"資産運用"第1位は......? 投資に関するアドバイスも
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第123回 【漫画】不要なモノ、どうするのが普通? 貯蓄できる人の考え方とは......
ライフステージに応じた投資に関する情報を提供します。すでに投資を始めている人はもちろん、これから投資をはじめたい方にも活用いただけるよう、株や投資信託、FXなどの資産形成に関する情報をわかりやすく紹介します。