SBI証券は6月5日、米国宇宙開発企業スペースX（Space Exploration Technologies Corp.）のIPO（新規株式公開）における購入申込受付を開始したと発表した。SBI証券として初めて米国IPO株式の募集を取り扱う。

今回のIPOでは、抽選に当選した投資家が上場前に公開価格でスペースX株式を購入できる。購入手数料は無料で、NISAの成長投資枠での購入も可能としている。

SBI証券初の米国IPO株取扱い

対象銘柄は、スペースXのクラスA普通株式（ティッカー：SPCX）。上場市場は米ナスダック市場で、上場予定日は米国時間2026年6月12日となっている。仮条件は1株135米ドル。

購入申込期間は日本時間2026年6月5日から6月11日10時59分までで、抽選日は6月11日。決済方法は米ドルによる外貨決済のみとなる。

また、SBI新生銀行の「SBIハイパー預金」残高が10万円以上ある利用者については、抽選時の当選確率が優遇される。

宇宙・通信・AIの3事業を展開

スペースXは、イーロン・マスク氏が2002年に設立した企業で、宇宙事業、通信事業、AI事業の3つのセグメントを展開している。

宇宙事業では再利用可能ロケットの開発・製造・打ち上げを手掛けるほか、通信事業では低軌道衛星「スターリンク」を活用したブロードバンドサービスを世界各国で提供。さらにAI事業では、大規模言語モデル（LLM）「Grok」やAIソリューション、SNSプラットフォーム「X」などを展開している。

スペースX IPO概要