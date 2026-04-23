男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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推し活のすすめ(1)

空の巣症候群という言葉があります。

長い間子育てをしてきた親が、子どもの自立や巣立ちによって喪失感を感じることです。

私はこれが怖かった。

子育てに全力投球していたし、なにより子どもがずっと可愛くて仲が良かったので、離れる時の寂しさは一体どれほどのものだろうかと。

子どもたちはだんだんと大きくなり、とうとう成人しました。

その時私に何が起こったかというと

子どもをほったらかしにできる自由を得ました!!

別に夕食を作らなかったところで、家族は適当に食べるし

ちょっと体調悪くても自分で病院行くし

母ちゃんがいなくても全然大丈夫なのです。

(家事は旦那にも頼っているので感謝しております)

ずっと手を繋いでいた家族が、それぞれ独立した4人の大人になりました。

そうなると…

もともとのフッ軽が復活して、母ちゃん、どこへでも遠征するようになる!

マインドとしては40年間オタクですから、いつでも推している人がいるのです。こっちに来るのを待つのではなく、こちらから行けるようになりました!

そんなこんなで、空の巣症候群になってる暇はないアラフィフになりました。

そのベースになっているのは”推し”の存在。

私たちのような世代こそ、推し活を楽しんでほしいと常々思っているので

しばらく連載で続けたいと思います!

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