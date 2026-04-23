男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。
推し活のすすめ(1)
空の巣症候群という言葉があります。
長い間子育てをしてきた親が、子どもの自立や巣立ちによって喪失感を感じることです。
私はこれが怖かった。
子育てに全力投球していたし、なにより子どもがずっと可愛くて仲が良かったので、離れる時の寂しさは一体どれほどのものだろうかと。
子どもたちはだんだんと大きくなり、とうとう成人しました。
その時私に何が起こったかというと
子どもをほったらかしにできる自由を得ました!!
別に夕食を作らなかったところで、家族は適当に食べるし
ちょっと体調悪くても自分で病院行くし
母ちゃんがいなくても全然大丈夫なのです。
(家事は旦那にも頼っているので感謝しております)
ずっと手を繋いでいた家族が、それぞれ独立した4人の大人になりました。
そうなると…
もともとのフッ軽が復活して、母ちゃん、どこへでも遠征するようになる!
マインドとしては40年間オタクですから、いつでも推している人がいるのです。こっちに来るのを待つのではなく、こちらから行けるようになりました!
そんなこんなで、空の巣症候群になってる暇はないアラフィフになりました。
そのベースになっているのは”推し”の存在。
私たちのような世代こそ、推し活を楽しんでほしいと常々思っているので
しばらく連載で続けたいと思います!
「いつの間にか50代!?」子育て卒業! と思ったら…
?『気付けばアラフィフになりまして』を一気読み