男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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料理男子誕生!? 母が「ずーっと憧れだった」というあのセリフとは?

私は料理がどうしても好きになれません。買い物から洗い物まで、すべてがめんどくさい。でも毎日献立考えて作らなきゃならない。これがまあ、なかなかのストレスでした。

ある休日、長男がのんびりしてるので

「暇やったらごはん作ってよ」と言ったのが始まり。

我が家は献立と買い物から解放されるために夕食は宅配食材なのですが、そのおかげでレシピがあります。もしかしてこれを読めば初心者の長男でもお料理できるのでは…？

長男はあっさり「ええよー」と承諾。人生初の夕食作りに挑むことになりました。

なにしろキッチンに立つことはほとんどなかったので、最初は場所の説明からでしたが

今となっては、何も言わなくても勝手に！作ってくれるようになりました。

ということは…ずーっと憧れだったあのセリフ

「ごはんできたでー」が聞けるようになったのです！！！

私が作らなくても、誰かが作ってくれる？！そんなことがあるんだ！！

まだ長男はレシピありきで、自力で料理するレベルには至ってませんが

いつか長男の得意料理なんぞを食べられる日が来るんだろうか？

楽しみですね～～

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