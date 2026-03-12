男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。
ホットフラッシュがやって来た!
ホットフラッシュ…
話には聞くものの想像ができなかった奴…
汗が出るって何?暑くないのに? 静かにしてるのに?
それが更年期症状ってどういうこと??
と、ずっと思っていましたが
前触れもなく突然やってきました。
安静にしててもどこかで入る熱いスイッチ。
ぐわぁぁぁと顔がのぼせ、額に汗がにじんでくる。
身体は1歩も動いてないのに!
まさに『ホットフラッシュ』
名前つけた人センスあるなあ…
夏だったので、ホットフラッシュ関係なく汗も出るし、必要以上に湿度の高い夏になってしまいました。しばらくしたらおさまるものの、不便で仕方ない。
ああ今後も付き合っていくのかーとどんよりしていたら、気がつけば落ち着いてました。
これは、単に冬だからなのかもしれません。
花粉症はないけれど、暑い季節はホットフラッシュが来るかもと思って準備ししておかねばです。
まあこれも私の成長過程…いや!なくても全然良かった!!
今年の夏は落ち着いていますように。
