男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。
次男の新ブーム
次男は小さい頃から手先を動かすことが好きでした。パズル、ブロック、あやとり、ルービックキューブ、その後はドラムとかダンスとか諸々
その度に、おもろいやん！と食いついて見守ってきましたが、大学生になってもまた新しく始めてた！
買ったばかりのヨーヨーの技を嬉しそうに披露する次男。私には技はさっぱり分かりませんが、とりあえず私にはできないのですごいなーと思って見てます。あと手が綺麗だなーと笑
もしかして大人になっても親に見せに来るのは、ずっと次男の趣味に食いついてきたからかな？と、ふと思いました。もし私が、何が面白いの？とか、もっと上手くできないの？とか言ってたら見せなかったかもしれない。“絶対に親にウケる”と信頼されてるような。
でもまあ、一番は次男の性格だと思います笑
次に披露してくれる時は上達してますかね？
ヨーヨーの世界は奥が深いと思うので、次回を楽しみにしております！
「いつの間にか50代!?」子育て卒業! と思ったら…
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