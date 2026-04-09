男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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次男の新ブーム

次男は小さい頃から手先を動かすことが好きでした。パズル、ブロック、あやとり、ルービックキューブ、その後はドラムとかダンスとか諸々

その度に、おもろいやん！と食いついて見守ってきましたが、大学生になってもまた新しく始めてた！

買ったばかりのヨーヨーの技を嬉しそうに披露する次男。私には技はさっぱり分かりませんが、とりあえず私にはできないのですごいなーと思って見てます。あと手が綺麗だなーと笑

もしかして大人になっても親に見せに来るのは、ずっと次男の趣味に食いついてきたからかな？と、ふと思いました。もし私が、何が面白いの？とか、もっと上手くできないの？とか言ってたら見せなかったかもしれない。“絶対に親にウケる”と信頼されてるような。

でもまあ、一番は次男の性格だと思います笑

次に披露してくれる時は上達してますかね？

ヨーヨーの世界は奥が深いと思うので、次回を楽しみにしております！

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