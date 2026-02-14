男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

50代のティータイム、大きな問題は…

私は、自分で言うのも何ですが丁寧には暮らしておりません。

子育てにてんてこ舞いだった日々が長く、並行して仕事を始めたので、ゆっくり過ごすことに慣れていないのもあります。オタクなので暇さえあればコンテンツを消費してますし、自分のスキルはどんどん上げていきたいけど、とにかく自分自身には疎いタイプです。

そんな中で、久々に再燃したのが「お茶」

結婚前もお茶が好きで、専門店に行ったり、家でも丁寧にお茶を淹れたりしていました。ちなみにコーヒーは飲めないので紅茶やルイボスティー中心です。

長かった子育て時代は、夏は麦茶、冬はほうじ茶をやかんで沸かしてガブ飲みする生活。それはそれで美味しくいただいてたけれど、特にこだわりはなかった。

まあ飲めれば何でも良かったのです。

今でも食にはあまり興味がないから、何でも美味しいな～と思ってるお得な舌です。

でも、お茶は、お茶だけはこだわりたい。

茶葉にはそんなに詳しくはないのですが、お茶を飲む時間は特別なので、ゆっくり過ごしたい。できればお茶菓子と一緒に、ふう……と一息つきたい。

過去はこれが、やりたくてもできなかったのです。

今は子育ても落ち着いて、50代のティータイムを優雅に過ごせるようになったので、お茶熱がよみがえってしまいました。

が、調子に乗って在庫が膨れ上がる始末……

そんなに賞味期限が短いものではないけど、ちょーーーっと多すぎますね……

→前回のエピソードを読む!

→マンガ「気付けばアラフィフになりまして」連載をまとめて読む!

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!