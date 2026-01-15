男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

私は温泉に行くのが大好きです。ふだんはあんまり食事に興味ないけど、旅館だともりもり食べて何回もお風呂入って全力で満喫してます。きっと家族もそうだろうと、家族旅行では温泉込みになるのが定番でした。

が、長男が連休取れなくなって、とーんとご無沙汰に。というか家族で出かけることもずいぶん減ってるので、これはもう日帰り温泉しかない!と突発的に、ド年末に、行ってまいりました!

家から車で1時間半の山あいの温泉。

小さな旅館で他に利用客は少なく、でもお風呂は大きく、部屋食&お部屋も利用できて、まるで宿泊したような気分になりました。思いつきでも何でも、動いてしまうと楽しいなあ…

ですが、日程はバリバリのクリスマス。なぜクリスマスに家族全員家にいるのか…?

そこはそっとしておいてください!

次男いわく｢うちの家族らしいクリスマスの過ごし方｣だそうなので、ケーキも何もないけど良しとします。

2人とも大人になって、来年はクリスマスどころか家にいるかも分からない。そんなことを考えながらもぼんやり過ごしてますが、いつか思い出になるんでしょうねえ。

