男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画。今回は特別編でお届けします。

まもなく引越しシーズンが到来！ 4月の新生活に向けて、進学や就職、転勤などで環境が変わる人も多いはず。

そして、この春、北海道・小樽から札幌に引越すことになった北山さん一家も準備でてんてこ舞いのよう……。

ほくでんの「引越しキャンペーン2026」がお得らしい⁉

ほくでん「引越しキャンペーン2026」 ▶

ほくでんのおすすめ理由3選！

おすすめ理由その1 北海道の電気を支える、安心感

1951年に創立された北海道電力（ほくでん）。北海道全域に電力供給を開始してから70年以上もの間、自然豊かで広大な敷地を誇る・北の大地で暮らす人々のライフラインを支えてきた、安心と信頼の実績があります。70年以上も私たちの生活を支えてきたという「安心感」で選んでいるという声も！

おすすめ理由その2 電気とガスをセットで契約できる。手続きも簡単。スマホで24時間、土日祝日可能。

ほくでんは電力会社ですが、2020年に家庭向けの都市ガス販売に参入し、「ほくでんガス」の供給をスタート（供給対象エリア：道央エリア（札幌市・小樽市・石狩市・北広島市・千歳市〔泉沢地区を除きます〕・恵庭市））。電気とガスをセットで契約することで手続きを１つにまとめられるため負担を軽減できます。手続きは、スマホからもOK！

Webでなら、電気・ガスのお引越しや他社からの切り替えのお申込みが24時間行えて、土日祝日も可能なのでとっても簡単で便利。また、電気・ガスのセット割 ※ もあり、料金を抑えられるのも大きなメリットです。使用状況に応じたプランをいくつも用意しているため、最適なプランを契約することでおトクに利用することができます。

※電気ガスをセットで契約することで、ガス料金（原調除く）を5%割り引くものです。セット割には適用条件がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。 電気ガスセット割引 - 北海道電力

おすすめ理由その3 エネモポイントをプレゼント

2026年2月2日（月）～5月29日（金）の期間中ほくでんの電気とガスをセットで対象のプランに申し込むと、もれなく3,000エネモポイント、電気だけの契約でも、抽選で7,000名様にエネモポイントをプレゼントする「引越しキャンペーン2026」を実施 （引越しキャンペーン2026への参加にあたっては、5月31日までに使用を開始する契約が対象となるほか、その他にも適用条件がございます。キャンペーンお申し込みにあたっては、「引越しキャンペーン2026」から実施規約をご確認ください。） ！

エネモポイントは、ほくでんが運営するWebサービス「ほくでんエネモール」の会員向けポイントサービスで、電気料金のお支払いや道産品への交換などにも使えます。期間中にポイントをゲットして、引越し後の生活をもっとおトクに楽しもう！

※ポイントを貯めるには、エネモールに会員登録のうえ、電気のご契約情報を登録いただく必要があります。

電気料金のお支払いにも使えるエネモポイントを抽選で7,000名にプレゼント！

「引越しキャンペーン2026」

「引越しキャンペーン2026」は、2026年2月2日（月）～5月29日（金）の期間中に、お引越しに伴って、ほくでんの対象となる電気料金プランにお申し込みいただき、2026年5月31日までにご契約を開始いただいた方に、エネモポイントを抽選で7,000名にプレゼントする豪華なキャンペーン （その他にも、キャンペーン参加にあたっては適用条件がございます。詳細はこちら）。



特賞10,000P／200名、Ａ賞5,000P／500名、Ｂ賞3,000P／1,000名、Ｃ賞1,000P／1,500名、Ｄ賞500P／3,800名と、賞によってポイント数は変わりますが、当たったらラッキー！

また追加特典として、ほくでんガスとセットでご契約の場合、3,000ポイント全員にプレゼント （適用にあたっては条件がございます。詳細は、こちらから引越しキャンペーン2026実施規約３（２）をご確認下さい）。 さらにWeb限定で、引越しに伴う電気開始・終了申込を同時に行った場合、更に1,000ポイント全員にプレゼント （適用にあたっては条件がございます。詳細は、こちらから引越しキャンペーン2026実施規約３（３）をご確認下さい）。

ゲットしたエネモポイントは、電気料金の支払いに充てることができるのはもちろん、道産品をはじめとする商品との交換や、他のポイントサービスへの移行にご利用いただけます。キャンペーン期間中に、エネモール会員登録をして、本キャンペーンにもエントリーをすると参加できるので、ぜひ応募してみよう！

ほくでん エネモール ▶

引越しが決まったら、電気もガスも“ほくでん”！

引越しは何かと大変ですが、北海道の新天地でもすぐに手続きを済ませて快適な生活を送りたいなら“ほくでん”が良さそう。

長きにわたり多くの道民の生活を支えてきた安心と信頼の実績はもちろんのこと、手続きもカンタンでスムーズ。さらに今ならおトクなキャンペーンも実施中で、豪華ポイントをゲットするチャンス！ 北海道への引越しが決まったら電気もガスも“ほくでん”で決まり！

※ほくでんガスの供給条件などについて、詳しくはこちらをご覧ください。 ほくでんガス - 北海道電力

北海道電力

