50代のティータイム、大きな問題は…

憂鬱としか言いようのない毎月のモノ。

生理中だけではなく、ホルモンバランスの影響でお腹が痛かったりイライラしたり、自分の身体のことなのに自分に振り回されていた数十年でした。 その煩わしさと…50代にしてとうとう…お別れすることができました!!

やったーーーー!!

閉経前は量や周期が不安定だったので、お?終了の匂わせですか?とワクワクしてましたが、どうやら本格的に終わったようです。 個人差はあると思いますが、私の場合は本当に楽になりました。

まず、毎月のイライラや面倒なあれこれもないですし、何といっても

”いつでも温泉に行ける”

これは大きい!

過去に、実家と我が家とで親戚の家に行った時のことです。

6人乗せて500kmを1人で運転、しかも不慣れな土地＆山道、唯一のご褒美は温泉…!!と思ったら、旅館に着く直前にアイツがやってきたことがありまして…

あの時の絶望といったらなかった。

結局美味しいご飯を食べるだけとなった悲しみです。

もうそんなこともなく、カレンダーとにらめっこせずに旅行の予定を立てられます。

さっそくポイントが残ってたので近所の日帰り温泉を予約しました。

2ヶ月先ですが、なんの問題もございません!

という感じで、第二の女の人生を楽しんでおります。

まだまだ人生これからですよ!

