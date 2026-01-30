男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

続・レアキャラ家族

前回の連載「息子が大きくなりまして」で、同居なのになかなか会えない「レアキャラ家族」を描いてから4年……ますますレア度が増しております!

うちは小さな一軒家ですが、一応息子たちの個室はあるので、ふたりとも自室でほとんどの時間を過ごします。親は親で仕事部屋に閉じこもってるから全員が自室生活。たまにリビングで腹ごしらえする時にしか会うチャンスがありません。

以前は夕食を毎日揃って食べてましたが、次男がバイトや大学で帰りが遅い日が多く、なかなか全員揃わない。

久しぶりなので

「髪伸びた?」「ちょっと太った?」など、同居とは思えない会話が発生するという…

それでも年に4回の家族の誕生日はケーキを食べる日!

実はこの日も次男はバイトだったのですが、日付が変わるギリギリまで帰りを待って深夜の誕生日パーティーでした。

こんな夜中にケーキ食べるなんて…なかなかの背徳感でしたね……

顔を合わせば話がはずみ、1時間くらい話し続けることも。

内容は小学生の頃から何も変わってない、友達同士のような会話なのですが

お互い、関心はあるけど干渉しない。

みんな大人になったなーと思いますね。

→前回のエピソードを読む!

→マンガ「気付けばアラフィフになりまして」連載をまとめて読む!

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!