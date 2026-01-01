男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

あけましておめでとうございます!

本年も、年齢に抗いすぎず、家に息子たちがいるうちは家族仲良くつるんで行こうと思います。どうぞよろしくお願いします。

さて我が家の年末年始といえば、親は大晦日までたいてい仕事、息子たちは部屋に閉じこもってハッピーお休みライフ、大掃除はやるやる詐欺で結局いつも通り雑然と新年を迎える……というのが定番です。

おせちを作るような私ではないので、スーパーで買ってきた食材をそれっぽく詰め替え。とりあえず元日だけ持てばいいので適当なのです。お雑煮は一応真面目に作ります。

大晦日は年越しそばとおにぎり。テレビ観ながら、年越しをどのチャンネルで見るか迷いつつ、大人になっても年越しジャンプは欠かせません。

小さい頃からずーっとこんな感じの、なーんのイベント感もないまったり正月。

気持ちだけは、新年を迎えて心機一転! という気分ではあります。気持ちだけは!

そして、息子たちが待ち望んでいる物。それは……お年玉!

年齢が上がり、金額も上がってしまって、うーーんと言いながら毎年渡しているのですが……ん? 待って? お年玉っていつまで渡すの?

長男は社会人だし、次男は大学生だけどバイトしてますよね?

お年玉って立派な出費なんですか??

と、迷ってるうちに元日が来てしまうので今年はあげることにしました。

旦那と協議の結果「譲渡イベントの終了は次男基準」方式を取ることにしましたので、次男が学生である来年がラストお年玉ですね!

子育てにおいて、少しずつなくなっていく物たちは寂しいものですが、お年玉が終わるのは歓迎ですね。

