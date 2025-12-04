男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

私は記念日に疎く、あまり興味がありません。

家族の誕生日は大切だけど、自分の誕生日はただ年を取る日でした。

何をする訳でもなく、ただケーキを食べる口実の日。

そのケーキも誰も準備してくれないので、自分で｢母ちゃんお誕生日おめでとう｣と書いてもらうという……

それでも、今年も家族4人、ちゃんと母ちゃんの誕生日に集まりました。

普通に晩ごはん食べて、さあケーキ食べるよーとなって、電気消してハッピーバースデー歌って、旦那はささやかなプレゼントを用意してくれる。

毎年繰り返してきた日常です。

が…いよいよ、これは来年も続くのかな？と思ってきました。次男は大学3年生で、進路によっては実家を出ます。長男は社会人ですが、何がどうなるかわからない。もしかしたら、今年が最後だったかもしれません。

なんて考えてたら、自分の誕生日めんどくさいなーと言えなくなりました。できることは今のうちに何度でもやっておきましょう!

次は旦那の誕生日が待ってます。次男はケーキ目当てですけど、ケーキがあれば帰ってくる可愛いやつです笑

→前回のエピソードを読む!

→マンガ「気付けばアラフィフになりまして」連載をまとめて読む!

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!