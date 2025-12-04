男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。
私は記念日に疎く、あまり興味がありません。
家族の誕生日は大切だけど、自分の誕生日はただ年を取る日でした。
何をする訳でもなく、ただケーキを食べる口実の日。
そのケーキも誰も準備してくれないので、自分で｢母ちゃんお誕生日おめでとう｣と書いてもらうという……
それでも、今年も家族4人、ちゃんと母ちゃんの誕生日に集まりました。
普通に晩ごはん食べて、さあケーキ食べるよーとなって、電気消してハッピーバースデー歌って、旦那はささやかなプレゼントを用意してくれる。
毎年繰り返してきた日常です。
が…いよいよ、これは来年も続くのかな？と思ってきました。次男は大学3年生で、進路によっては実家を出ます。長男は社会人ですが、何がどうなるかわからない。もしかしたら、今年が最後だったかもしれません。
なんて考えてたら、自分の誕生日めんどくさいなーと言えなくなりました。できることは今のうちに何度でもやっておきましょう!
次は旦那の誕生日が待ってます。次男はケーキ目当てですけど、ケーキがあれば帰ってくる可愛いやつです笑
