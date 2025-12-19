男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

声を大にして言いたい! なぜ電車の窓はあんなに容赦ないのか!!

家で鏡を見ている時は、なんかちょっとイケてる感じがするんですよね。

すっぴんから始まってるので、メイクするとだんだんマシになる姿も見える。

お? シミも消えたぞ(ありがとうコンシーラー)

アイラインでちょっと目が大きく見えるぞ(ありがたい)

ぼやぼやした眉毛も描くぞ(大切)

など…

それでいい気分になっているのも束の間

あの窓に映る疲れた中年女性は誰かしら……

なぜか、状況は同じなのに周りの人は綺麗に見えるんですよね。

しかし、背景が暗いから……顔に光が当たってないから……と、マイナスな環境が揃っているとはいえ、まぎれもなく自分の姿です。

年齢に抗い続けても限界はありますが、ちょっとくらい頑張ってもいいかもしれない。

そんな気分にさせる真実の鏡です。

私は、絵を描く事と、子育てと、誰かを応援すること(オタクなので)しかしてこなかった人生なので、美容には大変疎く……

これからはそっち方面も勉強が必要ですなあ。

