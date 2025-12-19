男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。
声を大にして言いたい! なぜ電車の窓はあんなに容赦ないのか!!
家で鏡を見ている時は、なんかちょっとイケてる感じがするんですよね。
すっぴんから始まってるので、メイクするとだんだんマシになる姿も見える。
お? シミも消えたぞ(ありがとうコンシーラー)
アイラインでちょっと目が大きく見えるぞ(ありがたい)
ぼやぼやした眉毛も描くぞ(大切)
など…
それでいい気分になっているのも束の間
あの窓に映る疲れた中年女性は誰かしら……
なぜか、状況は同じなのに周りの人は綺麗に見えるんですよね。
しかし、背景が暗いから……顔に光が当たってないから……と、マイナスな環境が揃っているとはいえ、まぎれもなく自分の姿です。
年齢に抗い続けても限界はありますが、ちょっとくらい頑張ってもいいかもしれない。
そんな気分にさせる真実の鏡です。
私は、絵を描く事と、子育てと、誰かを応援すること(オタクなので)しかしてこなかった人生なので、美容には大変疎く……
これからはそっち方面も勉強が必要ですなあ。
