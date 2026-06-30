年齢とともに感じる「疲れやすさ」「肌の衰え」「太りやすさ」。これらの悩みは、体内で分泌される“若返りホルモン”の減少が影響していることがあります。実は私たちの体には、成長ホルモンやメラトニン、DHEAなど、エイジングケアに深く関わるホルモンが存在し、生活習慣次第で分泌量を高めることができます。

本記事では、「若返りホルモンとは何か」という基礎知識から、各ホルモンの働き、分泌量が減る原因、そして今日から実践できる分泌促進方法までを分かりやすく解説します。

若返りホルモンとは? アンチエイジングとの関係

若返りホルモンとは、医学的に定義された正式な専門用語ではありませんが、一般的には老化の進行を抑え、身体的・精神的な若さを維持する働きを持つホルモン群を総称した言葉として使われています。加齢によって現れるさまざまな不調や変化の背景には、細胞の修復力や代謝機能の低下があり、それらをコントロールしているのがホルモンの存在です。

アンチエイジング医療や予防医療、健康分野においては、単に症状を抑えるのではなく、体内環境そのものを若々しい状態に保つことが重要視されており、その中心的なテーマがホルモン分泌量とバランスの最適化です。若返りホルモンを正しく理解することは、見た目の若さだけでなく、将来の健康寿命を延ばすための基礎知識ともいえるでしょう。

若返りホルモンと呼ばれる理由

「若返りホルモン」とは、正式な医学用語ではありませんが、加齢によって分泌量が減少しやすく、肌や筋肉、代謝、活力などの維持に関わるホルモンを指して使われることがあります。代表的なものとしては、成長ホルモンやDHEAなどが挙げられます。

成長ホルモンは、子どもの成長に関わるだけでなく、大人になってからも筋肉や骨、皮膚などの維持、脂質代謝、組織の修復などに関与しています。分泌量が十分に保たれていると、体の回復力や代謝を支える働きが期待されるため、若々しさと関連づけて語られることがあります。

一方、DHEAは副腎で作られるホルモンの一種で、体内で男性ホルモンや女性ホルモンに変換される材料になります。DHEAも加齢とともに減少しやすく、ホルモンバランスや活力、心身のコンディションに関わると考えられています。

このように、成長ホルモンやDHEAは、肌や筋肉、代謝、体力、ホルモンバランスなど、若々しさを保つうえで重要な機能に関係しています。そのため、これらのホルモンは俗に「若返りホルモン」と呼ばれることがあるのです。

老化とホルモン分泌量の関係

老化とは単に年齢を重ねることではなく、「細胞が壊れるスピードが、修復されるスピードを上回った状態」と捉えることができます。体内で十分なホルモンが分泌されている間は、日常生活で受けるダメージが速やかに修復され、組織の再生も円滑に行われます。

しかし、加齢や生活習慣の乱れによってホルモン分泌量が低下すると、修復が追いつかなくなり、少しずつ不調や老化現象が表面化すると考えられています。つまり老化は、単なる時間経過の結果ではなく、体内のホルモン環境がどのような状態にあるかによって大きく左右される現象なのです。

見た目・体力・メンタルへの影響

成長ホルモンやDHEAなどのホルモンは、肌・筋肉・代謝・気分の安定に関わるとされています。分泌量が低下すると、肌のハリ低下や筋肉量の減少、脂肪がつきやすい変化と関連することも。

また、疲れやすさや活力の低下、意欲・気分の変化に関係する可能性もあります。このため、見た目だけでなく体力やメンタル面にも影響すると考えられています。ただし、変化の現れ方には個人差があるため、気になる症状が続く場合は医療機関で相談しましょう。

複数のホルモンが連携して働く仕組み

ホルモンは一つひとつが独立して働いているわけではなく、体内で複雑なネットワークを形成しながら相互に影響し合っています。例えば成長ホルモンの分泌が活発になると、脂肪燃焼が促進されやすくなり、性ホルモンの働きもサポートされ、全身の代謝が高まるといわれています。

また、メラトニンというホルモンが適切に分泌されることで睡眠の質が向上し、その結果として成長ホルモンの分泌量も増加します。このように、あるホルモンの状態が別のホルモンに連鎖的な影響を与えるため、若返りを目指すうえでは特定のホルモンだけでなく、全体のバランスを整える視点が欠かせません。

年齢による分泌量の変化

多くの若返りホルモンは20代前半をピークとして、30代、40代と年齢を重ねるにつれて徐々に分泌量が減少していきます。中でもDHEAの減少は顕著で、20代を100％とした場合、40代では約半分、60代では20％以下にまで低下するといわれています。

ただし、この減少スピードには大きな個人差があります。同じ年齢であっても、生活習慣が整っている人とそうでない人とでは、ホルモン環境に大きな違いが生まれるのです。

代表的な若返りホルモンの種類と働き

代表的な若返りホルモンの種類と働き

若返りホルモンと一口にいっても、その種類や役割は多岐にわたります。ここでは、アンチエイジングとの関係が特に深い代表的なホルモンについて、それぞれの特徴と働きを詳しく見ていきます。

成長ホルモン

成長ホルモンは脳下垂体から分泌され、子どもの身長を伸ばすホルモンとして知られていますが、実は大人にとっても欠かせない存在です。成長ホルモンは細胞の修復や再生を促し、肌や筋肉、内臓の健康を維持する役割を担っています。

成長ホルモンが十分に分泌されることでコラーゲン生成が促進され、肌の弾力やハリが保たれます。また筋肉の合成を助け、基礎代謝を高めるともいわれています。

成長ホルモンは主に深い睡眠中に分泌されるため、質の良い睡眠をとることが大切です。逆に、睡眠不足や浅い眠りが続くと、年齢以上に分泌量が低下してしまいます。

メラトニン

メラトニンは「睡眠ホルモン」とも呼ばれ、体内時計を整える重要な役割を担っているホルモンです。夜になると分泌が増え、自然な眠気を促すことで質の高い睡眠へと導きます。 深い睡眠が確保されることで成長ホルモンの分泌が活発になり、細胞修復や疲労回復が促進されます。さらにメラトニンは強力な抗酸化作用を持ち、体内で発生する活性酸素を除去することで、細胞の老化を防ぐ働きも担っています。

DHEA(デヒドロエピアンドロステロン)

DHEAは副腎から分泌されるホルモンで、加齢とともに分泌量が大きく減少することが知られています。DHEAは体内でエストロゲンやテストステロンなどの性ホルモンに変換されるため、ホルモンバランス全体を支える基盤のような存在です。

また、DHEAはストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌を抑える働きを持ち、ストレス耐性の向上や免疫力の維持にも深く関与しています。慢性的なストレスにさらされる現代人にとって、非常に重要な若返りホルモンといえるでしょう。

エストロゲン・テストステロン

エストロゲンとテストステロンは、それぞれ女性と男性の若さを象徴する性ホルモンです。エストロゲンは肌の潤いや弾力を保ち、骨密度の維持や血管の健康にも関わります。一方、テストステロンは筋肉量や活力、集中力を高め、行動力の源となります。

更年期や加齢によってこれらのホルモンが急激に減少すると、身体的な不調だけでなく、気分の落ち込みや意欲低下といった精神的な変化も起こりやすくなります。

若返りホルモンが減少する主な原因

若返りホルモンが減少する主な原因

若返りホルモンは年齢とともに自然に減少しますが、その進行速度には大きな個人差があります。実際には、年齢そのものよりも日々の生活環境や習慣がホルモン分泌量を大きく左右しています。この章では、若返りホルモンが減少してしまう主な原因について詳しく解説します。

何歳頃から減り始めるのか

多くの若返りホルモンは20代前半から中盤にかけて分泌量のピークを迎え、その後は緩やかに低下していきます。

成長ホルモンは20代を境に減少し始め、40代では半分以下になるケースも珍しくありません。DHEAは25歳前後をピークに減少し、60代では10～20％程度まで低下するとされています。メラトニンも加齢とともに夜間分泌量が減少し、睡眠の質が低下しやすくなるといわれています。

重要なのは、減少が始まる年齢そのものではなく、その変化に気づかず放置してしまう期間です。30代や40代で生活習慣の乱れが続くと、実年齢以上にホルモン環境が老化してしまいます。

睡眠不足・生活リズムの乱れ

若返りホルモン減少の最大の要因は、睡眠の質と量の低下です。成長ホルモンは主に入眠後90分以内の深いノンレム睡眠中に分泌されますが、夜更かしや不規則な就寝時間、就寝直前のスマートフォンやパソコンの使用、アルコール摂取後すぐの就寝、慢性的な睡眠不足などが続くと、その分泌は著しく低下するといわれています。

さらに、夜勤や交代制勤務などで体内時計が乱れると、メラトニン分泌が抑制され、結果として成長ホルモンの分泌の減少につながります。単に睡眠時間を確保するだけでなく、体内リズムに合った睡眠を取ることが極めて重要です。

ストレスとホルモンバランス

慢性的なストレスは、若返りホルモンにとって大きな脅威となります。ストレスを感じると副腎からコルチゾールというストレスホルモンが分泌されますが、この状態が長期化すると、DHEAが優先的にコルチゾール生成に使われてしまい、成長ホルモンや性ホルモンの分泌が抑制されてしまうのです。

その結果、疲労感や免疫力低下、肌荒れ、メンタル不調といった症状が同時に進行します。頑張りすぎる生活は、気づかないうちに老化を加速させているのです。

運動不足・食生活の乱れ

運動と栄養はホルモン分泌の土台となる要素です。運動不足によって筋肉量が低下すると、成長ホルモンやテストステロンの分泌も減少します。また、タンパク質が不足するとホルモンを作る材料そのものが足りなくなり、亜鉛やビタミン、ミネラルの不足もホルモン生成を妨げます。

高糖質・高脂肪で加工食品中心の食生活が続くと、ホルモンバランスはさらに乱れやすくなります。筋肉は単なる運動器官ではなく、ホルモンを活性化する内分泌器官でもあり、運動不足は静かに老化を進める要因となります。

若返りホルモンの分泌を促す生活習慣

若返りホルモンの分泌を促す生活習慣

若返りホルモンは、特別な医療を受けなくても、日常生活の改善によって分泌を高めることが可能だといわれています。この章では、誰でも取り入れやすい具体的な生活習慣について解説します。

質の高い睡眠を確保する方法

睡眠は若返りホルモン分泌において最も重要な要素です。毎日ほぼ同じ時間に就寝・起床することで体内時計が整い、質の高い睡眠につながります。また、寝る90分前に入浴して体温を一度上げることで自然な眠気が促されます。寝室は、暗く、静かで、適度に涼しい環境に整え、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は控えることが望ましいでしょう。

特に入眠後最初の90分間を深く眠ることが、成長ホルモン分泌を最大化する鍵となります。

適度な運動がホルモンを活性化する

運動は若返りホルモンを自然に増やす強力な手段です。筋トレを週に2～3回取り入れることで筋肉に刺激が加わり、成長ホルモンやテストステロンの分泌が促されます。加えて、ウォーキングや軽いジョギングといった有酸素運動を組み合わせることで、血流が改善され、ホルモンが全身に行き渡りやすくなるでしょう。

運動後には一時的に成長ホルモンとテストステロンが増加し、代謝と修復が活発になります。

若返りホルモンを増やす食事・栄養素

ホルモンは食事から摂取する栄養素を材料として作られます。まずは肉や魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク質を十分に摂ることが基本です。また、亜鉛やビタミンB群、マグネシウムといったミネラルやビタミンも欠かせません。

さらに、血糖値の急激な上昇は成長ホルモン分泌を妨げるため、低GIを意識した食事や腹八分目を心がけることが重要です。

ストレスを減らすことでホルモンは増える

リラックスした状態では副交感神経が優位になり、ホルモン分泌が促進されます。深呼吸や瞑想、自然の中で過ごす時間、趣味に没頭するひととき、人との心地よい交流などは、心身を緩めるうえで非常に効果的です。

何もしない時間を意識的に作ることも、若返りのためには重要な投資といえるでしょう。

若返りホルモンを味方につけるために大切なこと

若返りホルモンは特別な人だけが使える若返り薬ではありません。睡眠、運動、食事、ストレス管理という基本的な生活習慣を整えることで、若返りホルモンと呼ばれる成長ホルモンやメラトニンはスムーズに分泌されるようになります。今日の小さな生活改善の積み重ねが、5年後、10年後の若さを大きく左右するはずです。

久高将太先生より

若返りホルモンは望ましい基本的な生活習慣により分泌を維持・促進できることがわかってきています。これらホルモンは加齢とともに自然に減少するため、年齢を重ねるにつれてより一層生活習慣を見直し、生活改善に努めていくことが求められます。

久高将太 くだかしょうた 琉球大学医学部医学科卒業 / 琉球大学病院勤務 / 専門は内分泌代謝・糖尿病内科、総合内科、公衆衛生学・疫学/医学博士（博士号）/職位は助教

内科専門医 / 産業医 / 内分泌代謝・糖尿病内科専門医 この監修者の記事一覧はこちら

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