日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

節約にはなるけど切なすぎる… 老化のせいで“食べる楽しみ”を失った

若い頃は、迷わずセットを注文していたのに…。気づけば「ポテトが重い」「ジュースなんて飲みきれない」と、単品注文が当たり前に。節約になるのは嬉しいけれど、それは“食欲の減退”の裏返しかも。

「食べたい」という気持ちまで老化していくなんて…。ちょっぴり切ない、大人のあるあるです。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート