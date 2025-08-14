日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

「今日もまたか…」50歳を過ぎてから困っていること

毎朝尿意に起こされる

年齢を重ねてトイレに行く回数が増えた…。これは多くの人が感じているのではないでしょうか。加齢により膀胱に蓄積できる尿の量が減るので、至って自然な老化現象なのですが、睡眠不足になるのはなかなかしんどいですよね。

「就寝前のアルコール・カフェインの摂取を控える」「適度な運動を習慣づける」「規則正しく就寝する」などが対応策になるといわれています。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート